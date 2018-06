Nii päästeamet kui ka meedia hoiatavad väga tihti metsas lõkke tegemise eest. Kuid arvestades meie mugavusele suunatud eluviiside, on minu elukogemuste põhjal ootamatute põlengute peamine põhjus ikkagi suitsetamine.

Hõõguv suitsukoni kustutatakse pealeastumisega sageli kiirustades, autos suitsetades sokutakse koni aknast välja kindlas teadmises, et kruusatee ja kõvakattega tee ometi põlema lähe. Samuti võivad mõelda ka jalakäijad, ratturid, ATVga sõitjad ja teised teedel liiklejad, rääkimata joobes inimestest.

Hiljuti märkasin, et eessõitvast sõiduautost lendas välja pisiobjekt. Peatusin ja avastasin tee kõrval alles hõõguva sigaretikoni. Kui selline koni puhutakse tuulega teekõrval asuvale kulu-või samblaalale, siis soodsa tuule korral on 5-10 minuti pärast leek väljas. Metsatulekahjud algavadki just tuuliste ilmadega. Autode poolt tekitatud tuulekeerised aitavad samuti hõõguvat koni lõkkele puhuda.

Olge see meeldetuletuseks kõigile liiklejatele, ka jalakäijatele, kes liiguvad maastikel, metsades ja asulates.