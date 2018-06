Sündmuskohal selgitas politsei, et esialgsetel andmetel oli Ford Sierrat juhtinud esmase juhtimisõigusega 19aastane noormees kaotanud sõiduki üle kontrolli ning teelt välja vastu puud sõitnud. Juht sai raskelt viga ning viidi haiglasse.

Täna kella 16.20 paiku sai häirekeskus ühelt liiklejalt teate, et Võru vallas Kubja-Roosisaare tee 1. kilomeetril on juhtunud raske liiklusõnnetus.

Teeolud antud kohas ja ajal olid head, lubatud suurim sõidukiirus antud kohas oli 90 km/h. Politsei veendus, et juht kasutas nõuetekohaselt turvavööd, mis päästis ta surmast. Noormehe kainus selgitatakse ekspertiisis.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et avarii üksikasjad selgitatakse uurimises, ent sündmuskoha vaatlusel tuvastati märke suurest sõidukiirusest. Ainuüksi tõik, et kokkupõrkes autoga murdus pooleks umbes 45sentimeetrise läbimõõduga jäme mänd, annab aimu, et sõidukiirus ületas suurelt lubatud piirkiiruse.

„Piirkiirus on kehtestatud põhjusega ning sellest kinnipidamine aitab võita aega ohuolukordadele reageerimisel. Olgu roolis algaja või staažikas juht, arutu kihutamine võib mõlemal juhul tuua kaasa väga traagilisi tagajärgi,“ ütles ta.