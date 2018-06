Vetelpäästjad tegid sel päeval palju selgitustööd, et purjus peaga ujuma minna on ohtlik. Samuti jälgisid nad, kas vette minejad on ikka suplemiseks piisavalt kained. Vetelpäästjate sõnul inimesed küll teavad, et pärast alkoholi tarvitamist ujuma minna ei tohiks, aga läksid ikka.