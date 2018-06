On märgata seaduspärasust – sealt, kuhu tuleb Exceli tabel, on hing kadunud, seal, kus räägitakse teadmistepõhisusest (mis on aga vaid veel üks ebausk ja hookus-pookus teiste kõrval, põhimõttelist vahet Mangi ja Chicago majandusteadlastel ei ole) on puudu intelligentsus ja südameharidus ning need, kellele on tähtis SKP, küsivad harva, kuidas sul läheb, sõbrake?

Väidan, et Eesti riik on muutunud hingetuks. Hoolides numbritest, i-vidinatest ja betoonist rohkem kui inimesest. Selgitan. Eesti riigil oleks kümnekonna pisireformi programmi asemel (ja nende tärkamine rammusast projektide-tegemise mullast pole kindlasti veel lõppenud) vaja tegelikult ainult ühte ja põhilist. Kõik ülejäänu loksuks siis paika. Meil nimelt pole vaja igavat proosat ja ahtrat mõtlemist väljendavaid arengukavasid, vaid kogu riigi tagasipööramist inimeste poole. Ütleksin nii: riik ei tohi olla teadmiste-, vaid hingepõhine.

Teadmispõhisuse kui tühja hinge väljenduse kinnituseks on asjaolu, et tänaseks kapitaalselt nässu keeratud majanduse peenhäälestajateks on olnud enam-vähem kõik Nobeli majanduspreemia laureaadid, kellelt tegelikult tuleks nende preemiarahad lihtsalt ära võtta.

Selles on mingi psühhoos, et me küsime majandusalast nõu ikka ja jälle nendelt, kelle senised ennustused on valed ja uurime julgeoleku-poliitika küsimusi nendelt professoritelt, kes veel kolm päeva enne NSV Liidu kokkukukkumist ennustasid selle igavest kestmist.

Pole nii jaburat tehnilis-majanduslikku ideed, mille toeks poleks võimalik koondada selle idee fanaatikuid: e-majandus, i-revolutsioon, Überi takso, elektrituulikud, Kirbla kahetasandiline teerist, kuu pahupoole tõrvamine – selle saab tehniliselt ära teha, aga kindlasti millegi muu ja inimliku arvelt. Kuigi teadmistepõhisust oleks siin küll. Muide, kõige hullemad soolapuhujad pole nõid Nastja kolleegid, vaid politoloogid ja juhtimisteadlased.

Üks hingetuse asjaolu veel – üleforsseeritav tehniline progress. See tähendab e-riik, mille eesmärgiks ei oleks IT ja programmeerijate professionaalne lõbu ja hankerahade taskussekeerutamine, vaid inimese elu paremaks tegemine. Tänane e-riik on ilmselt samm inimlikkusest eemale, kui ta sunnib endaga suhtlema üksnes läbi arvuti, milles e-kaardid ei tööta ja arvuti taaskäivitamiseks tuleb see nagu triikraud seinast välja tõmmata.

ELRON ja majandusminister keeldusid isegi pettust appi võttes kaalumast õiget rongipeatust Tabiveres väitega, et seal olevat reisijatenumber väike. Sest tähtis oli number, mitte inimesed. Olen sellele vastandiks toonud näite Jaapanist, kus raudteefirma hoidis käigus tervet raudteeharu selleks, et üks väike tüdruk saaks kord päevas viiulitundi minna.

Riigireform pole see, kui suletakse haiglaid, pannakse pakiautomaadid postkontoritädi asemele, lastakse Eesti Energial pigistada suvalisi makse (näit võrgutasu) ning elada oma gigantomaania hulluses (tarvis veel rohkem tuulikuid endale saada, et rohkem riigiraha peale tuleks!) ja ühel riigiasutusel (RKASil) lastakse teha endale võimu ja tulu teiste riigiasutuste arvelt. Reform oleks aga tegelikult hoopis see, kui RKAS-i torulukksepp poleks enam Eesti riigi ametnik, vaid meile tuttav ja sümpaatne santehnik onu Vasja.

Tagasi inimkeskseks

Hinge-Eesti tulukuse näitajaks poleks majandusstatistika, vaid inimlikkus, mitte tuim ja rõõmutu asjalikkus, vaid inimlik hoolivus. Kersti Kaljulaidil, arveametnikul par excellence, jätkus mõtteid ligimestest vaid paariks valimiseelseks päevaks ja mõneks esimeseks nädalaks Kadriorus. Edasi läks tagasi, s.t. vanaviisi.

Aga aitab sellest. Kuid mida teha? Tegelikult saaks ja peaks palju ära tegema kirik, nagu ta on olnud toeks Soomele Talvesõjas, tänase heaoluriigi loomisel ja ühiskonna tegemisel maailma kõige õnnelikumaks. Aga jätan selle teema hetkel kõrvale. Muide, kas olete tähele pannud, et kirik on see koht, kus inimesi ei peeta mitte registrites, vaid HINGEkirjas ja inimest ennastki kutsutakse – hingeks.

Ent majanduslikult võttes: õnneliku ja hingestatud riigi aluseks on ettevõtlik ja tegus inimene, kodanik. Väike- ja keskettevõtja, tubli tööline ja õpetaja, kelle kodanikuksolemist ei suruta maha nn eurotoetustega (millest 75% läheb nende taotlemisele ja veel 75% - aruandlusele, seega on tulemuseks miinus 50%).

Inimesed on üldiselt head, kui neil lastakse seda olla. Riikliku kontserni juhatuse liikmed ei saa olla inimlikud juba oma ameti tõttu, sest nad saavad oma palka Masina (s.t. riigi) ja mitte inimese teenimise eest. Meil on hetkel ees üks otsustav ülesanne inimkesksemaks tagasi saamiseks. Erastamine, monopolismi lõhkumine, konkurentsiameti tõstmine kapostki vägevamaks ja tarbijakaitse viimine riikliku poliitika tasemele.

Sõites mööda tühjaksjäänud Eestimaad vaatan neid järvesilmi ja haljaid künkaid, metsi ja kirikutorne ja mõtlen: ütle mis sa ütled, aga hing on siin veel alles.