Suverestorani Roog perenaine Evelin Ilves jagab rõõmu, kuidas üks Šveitsi vanapaar on võlutud Eestimaa loodusest, Hiiumaa vaikusest ning leidnud tee kohaliku köögi imelisse maailma, mida pakub endise esileedi ja Siim Rikkeri restorani köök.

"Nad on iga päev Hiiumaal pikki tiire teinud, küll jalgsi, jalgrattaga ja autoga. Nad on siiralt imestunud, et üks maa saabki nii tühi olla – tundide kaupa ei kohta mitte kedagi, ainsatki autot ei pruugi ratast suurel maanteel pedaalides sinust mööduda.," jagab Evelin enda Šveitsi sõprade seiklusi Hiiumaal.

"Meie armsad püsikunded leidsid Eestist ka midagi ootamatut. Uskumatult hea, värske ja loominguliselt valmistatud toidu," jagab Evelin rõõmu. "Täna, kui neid ridu kirjutan, tulevad nad taas. Ühe nädala jooksul juba viies kord!"

Millise kohaliku toorainega Evelin šveitslased ära võlus?

Loe refereeritud teksti täispikka artiklit Toidutarest.