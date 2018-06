Magnus lisas, et teatati ka kaklustest ja perevägivallast. "Mitmel juhul muutus purjus elukaaslane agressiivseks ning kas ähvardas või lõi partnerit. Oli kaklusi peopaikades. Kurb, et osa inimesi ei oska alkoholi pruukida ning muutuvad juues agressiivseks. Kui keegi näeb kaklust või kuuleb korteris läbi seina mürglit, siis tuleks helistada 112," lausus politseinik.

"Sarnaselt eelmistele aastatele said enamik inimesi peo ilma meieta peetud. Kuid paraku on neid, kes ei oska pidupäeva nautida," ütles Magnus. "Üle Eesti tabati 61 alkoholi tarvitanud juhti ning lisaks kolm narkojoobes kahtlusega roolikeerajat. Peale puhmiste kontrolliti eile ja üleeile alla 300 jaanitule ning avastati ligikaudu 30 alkoholi tarvitanud alaealist."

Laupäeva jooksul juhtus seitse inimkannatanuga liiklusõnnetust. "Kahel juhul on kahtlus, et juht võis olla alkoholi tarvitanud. Kui rooli istudes on ikka väikene kahtlus kainuse osas, siis tuleks sõit edasi lükata või otsida kaine sõber. Nii täna kui ka homme viime läbi juhtide kainusekontrolle ning seda kõikjal Eestis."