Türgis toimuvad täna erakorralised üld- ja presidendivalimised. Praegune riigipea Recep Tayyip Erdoğan kandideerib teiseks ametiajaks, kuid tugevat konkurentsi võib talle pakkuda vastastkandidaat Vabariiklikust Rahvaerakonnast.

Türgi valijad saavad täna otsustada, kas Türgi praegune president läheb vastu oma teisele viieaastasele ametiajale, vahendab BBC. Kriitikute sõnul tähendaks Erdoğani võit demokraatia nõrgenemist.

Tugevaimaks vastaskandidaadiks peetakse 16aastase parlamendisaadiku kogemusega 54aastast Muharrem Ince'i. Ince kuulub vasaktsentristlikusse parteisse Vabariiklik Rahvaerakond (CHP). Kokku kandideerib Erdoğani vastu aga viis kandidaati.

Presidendi roll oli varem suuresti tseremoniaalne, kuid 2017. aasta aprillis toimunud põhiseadusreferendumi järel läks suur osa täitevvõimust presidendi ametikohale. See tähendab näiteks, et riigist kaob peaministri roll ning presidendil on võimalus valida kõrgemaid riigiametnikke ise, sealhulgas asepresidente ja ministreid. Seni pole ükski kandidaat väljendanud soovi põhiseadust selles vallas taas muuta.