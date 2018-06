Pühajärve jaanituleplatsil lebas ja kisendas metskitsetall, kuid pidutsejad ei pööranud talle erilist tähelepanu. Looma elu ei õnnestunud kahjuks päästa.

Eesti Loomakaitse Liit sai 23. juunil kõne, et Pühajärve jaanitule laagriplatsi kõrval lamab pisike kitsetall, kes karjub kõrvulukustavalt ega võta jalgu alla.

„Oli selge, et ema selle tallekese juurde enam tulla ei julge, sest inimesed on vallutanud kõik ümbritsevad rajad,'' teatas ELL oma Facebooki lehel.

„Kristi sõitis kohe sinna ja oli näha, et olukord on hull. Kitseke pandi kiiresti autosse, kuid kahjuks ei jõudnud kaugemale kui Otepää apteek. Selle parklas tegi talleke viimase hingetõmbe. Kui pisike loomalaps on paar päeva ilma emata, vedelikupuuduses, näljas ja alajahtunud, saab ainult ime teda päästa. Sel korral seda ei juhtunud.“