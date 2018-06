„Seda ei juhtu iga päev, et Eesti Rahva Muuseumis esineb korraga 250 Leedu rahvamuusikut, -lauljat ja –tantsijat,“ mõõtis muusik Toomas Lunge täna pärastlõunal pika pilguga ERMis lavale kogunenud leedulasi.

Tõsi, kui Leedu koorid ja rahvakunstiansamblid oma lavaletulekut alustasid, näis, et see rongkäik ei lõpe kunagi. Samal moel ei tahtnud kuidagiviisi lõppeda publiku juurdevool sillaalale, kus leedulased üles astusid.

Leedu-huvilisi, sülelastest väärikas eas daamide-härradeni, kogunes sedavõrd ohtralt, et istekohad said otsa hirmkiiresti. Gaudeamuse ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks antud eriline kontsert oli särtsu täis. Samavõrd oli see kontsert aga lüüriline.