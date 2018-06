Treener Marek Kalmus lõi hiljuti käima projekti "Kolme kuuga bikiinivorm", milles osalemise nõusoleku on andnud ka lauljanna Getter Jaani, kes on võtnud väljakutse kolme kuuga endale idaalne bikiinikeha voolida. Projektiga on liitunud ka Kristel Mardisoo.

"Enda treeningutega "kolme kuuga bikiinivormi" projekti raames alustas ka Kristel Mardisoo," kirjutab musklimees enda Instagrami kontol.

"Nagu ikka minuga koos treenides, ei saa olla eesmàrgid madalad. Teeme tôôd, anname enda tegemistest aeg ajalt teada ja vaatame kaugele me Kristeliga oktoobriks vàlja jôuame."

Marek Kalmus on Eesti endine kulturist, kes kannab 2009st aastast dopingutarvitamise eest eluaegset võistluskeeldu.