Panterat peetakse üheks parimaks thrash metali bändiks. Pantera oli USA groove metal bänd Arlingtonist, Texase osariigist. Pantera loojateks olid vennad Abbottid, trummar Vinnie Paul ja kitarrist Dimebag Darrel. Bänd loodi 1981. aastal.

Järgmisel aastal liitus nendega laulja Terry Glaze ja bassimängija Rex Brown Aastal 1987, kui Panter otsis uut raskemat heli, asendati Glaze Phil Anselmoga. 1980. aastatel, esialgu glam metalit viljeledes, anti välja neli albumit. Viies album, "Cowboys from Hell" (1990. aastal - toim.), oli juba raskema, groove metali kõlaga. Kuues album "Vulgar Display of Power" (1992. aastal - toim.) oli eelmistest veel raskema kõlaga. 1994. aastal anti välja album "Far Beyond Driven".

Bändis tekkisid pinged aastal 1995, kui vokalist Phil Anselmo jäi heroiinist sõltuvusse, mistõttu 1996. aastal valminud albumi "The Great Southern Trendkill" salvestusel laulis Anselmo vokaalid ülejäänud bändist eraldi. Pinged jätkusid veel seitse aastat, mille jooksul salvestati veel ainult üks album "Reinventing the Steel" (2000. aastal - toim.).

Aastal 2001 otsustas bänd ajutiselt lahku minna, kuid aastal 2003 läks bänd lõplikult lahku, kui vennad Abbottid said aru, et Anselmo ei kavatse enam bändi naasta. Pärast Panteri lahkuminekut lõid Abbottid Damageplani ja Anselmo hakkas tegelema mitme kõrvalprojektiga, näiteks Down. 8. detsembril 2004 kadus taasühinemise lootus täielikult, kui Damageplani esinemisel Columbuses Ohio osariigis Dimebag Darrell mõrvati.