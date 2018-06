Harjumaal Saha külas asuvasse Liipa tallu oli reedel liha- ja alkoholivabale jaanitulele oodata Facebooki andmeil ligi 800 inimest. Eelmisel ööl möllanud äikesetormi tõttu, mis tuhanded majapidamised vooluta jättis, kujunes pidu ühtlasi elektrivabaks. Tagatipuks näis alguses, et läbi tuleb ajada peaaegu külalisteta, sest kohapeale oli tulnud inimesi käputäis.

Tallinnast 20minutise autosõidu kaugusel asuvas Liipa talus, kus muul ajal korraldatakse laagreid, koolitusi ja seminare, peeti alkoholivaba jaaniõhtut esimest korda. Eestis tänavatantsu kultuuri edendav Joel Juht, kes on ürituse üks algatajajaid, sõnab, et idee sai alguse spontaansest mõttest sõprade ringis. Joelile endale on jaaniõhtujärgne pohmell võõras, nagu üleüldse alkoholi liigtarbimine. Samas on ta teadlik eestlaste suurest napsilembusest. Seepärast otsustaski ta korraldada jaanitule, kus näidata, et lõbusat pidu saab pidada tervislikult ja ilma vägijoogita.

Jõuan jaaniõhtule minuti pealt selle algusajaks ehk kell 17. Ehkki teeotsal juhatavad mind edasi helkurvestides noored ja parklas seisavad ka mõned autod, astun taluõuele ettevaatlike sammudega. On raske aru saada, kas olen ikka õiges kohas, sest ees avaneb pooltühi hoov, kus liiguvad mõned üksikud hingelised. Kus on muusika, melu ja rahvas? Võib-olla tulin liiga vara ja töörahvas alles saabub? Samas on teinud ka ilmataat vigurit ja päästnud möödunud ööl taevaluukide vahelt valla kogu vihma, mis oli sinna kahe kuu jooksul kogunenud. Hea, et kummikud jalga panin, mõtlen endamisi.

Järgnen grillitud juurviljade mahedale lõhnale, mis juhatab mind paekiviga ääristatud katusealuseni. Sinna on üles seatud kohvik suurte vokkpannidega. Pannil küpsevad kartulid, porgandid ja menüüst loen, et pakutakse ka not-dog'i ja wrap'i – kõike rangelt taimne.

Hoovi peal põrkan kokku neiuga, kes kannab musta dressipluusi – märkimisväärne detail, siin-seal kohtan õhtu jooksul veel mitmut sarnase riietusega noort inimest. Justkui oleksin sattunud mingi sekti riitusele, mõtlen naljatamisi. Selgub, et hämarate, satanistlike rituaalide asemel juhivad nad hoopis jaaniõhtu korraldust.

Astun sisse rookatusega majakesse, kus seest leian veel mõned külalised. 800st on asi kaugel. Ruumis viibib heal juhul kümme inimest. Leian sealt kaks poekest, kus müüakse taimset söögi- ja joogikraami. Kahekümnendates blond neiu, dressipluus seljas, tutvustab mind elavalt oma kaaslasele, kes seejärel omakorda valgustab õhtu kava: "Eilne torm on teinud oma töö – elektrit pole." Küsimärgi all on kõik muusikalised etteasted: ehkki kõlarid on välja toodud, pole neid võimalik neid sisse lülitada.

Ka vegevorstikoolitusest ja vorstitoppimise võistlusest ei paista märkigi. Punupatsidega neiu selgitab, et kogu kava on ajalises nihkes. Sõbralikult ja lahkelt tutvustab ta letil pakutavat – suunates mind kombucha-kokteili ehk teeseenejoogi juurde. Ta seletab, et see trendijook aitab mürke kiiremini väljutada ja eriti sobib see sportlastele. Põgus degusteerimine lõppeb sellega, et märkan enda ees plasttopsidesse pandud maasikaid ja värvilisi kõrsi. Hakkan kahtlema, kas tegemist on ikka päris veganüritusega. On ju plastitootmine elusloodusele kahjulik ja veganite silmis enamasti taunitav.

Õue naastes avastan, et inimesi on platsile saabunud nüüd oluliselt rohkem – ka neid, kes ei kanna kohustuslikku musta pusa.

Rõskus poeb sisse – telefon näitab, et õhutemperatuur on +11 kraadi. "Ideaalne" jaaniilm! Samas, ei peaks nurisema – rahet ju ei saja nagu mõnel varasemal aastal. Ostan maja eest ratastel kohvikust maheda kohvijoogi ja liigun vegevorsti koolitusele.

Vorstikoolitus seksistlike naljade saatel

Grillimeistri Koit Kuuse eestvedamisel valmistatakse inimeste silme ees vegevorst. Lauale on pandud kartul, paprika, brokoli ja lillkapsas, millest peaks saama vorsti sisu. Siduvaks aineks on banaanimaitseline sojajook ja ürdid. Kui toiduained nuiaga pehmeks tambitud ja ära maitsestatud, hakkab koolituse põnevam osas – segu peab saama vorstinaha sisse. Erinevalt loomsest vorstist, on vegevorsti kile valmistatud vetikatest. Selleks, et segu kile sisse saaks, on vaja lehtrit ja puupulka. Äärmiselt peen protsess pakub raskusi ka härra Kuusele, kellel õnnestub kile vahepeal katki teha.

Kogu seda tegevust saadavad aga koolituse läbiviija Auris Rätsepa allapoole-vööd-kommentaarid: "Kas niisutasid ka enne, kui selle sinna otsa panid?", "Sellepärast see katki läkski, et tahtsid tüdrukutele siin muljet avaldada ja andsid hagu", "Anna daamile see pulk ja auk üle".

Hiljem degusteeritakse värskelt valminud vegevorsti: maitseb nagu brokkoli, paprika, kartul ja lillkapsas kile sisse mässituna.

Pärast koolitust kutsutakse lavale kolm naisterahvast, kes saavad osaleda Eesti esimesel vegevorsti võistlusel. Võidab see, kes kümne minuti jooksul kõige pikema jupi vorstikile ära täidab. Võit läheb Pärnumaa tüdrukule Merily-Anettile, keda ootab auhinnaks kuldse raami sisse pandud diplom.

Jõuluvana jaaniõhtul

Ametliku kava järgi pidi kell pool seitse saabuma jaanitulele jõuluvana, kes väiksemate piduliste meelt üleval hoiab. Kell on juba tublisti üle seitsme, aga jõulutaati pole kusagil.

Ürituse läbivaks teemaks on jätkuvalt halb ilm ja elektrikatkestus. Selle viimase tõttu on suletud ka tualett. Kuna elektrit pole ja kõlarid on üritusel vaid kujunduselemendiks ja mikrofonidest ei tasu isegi rääkida, siis kogu info hõigatakse läbi ruupori. „Annaks jumal, et elekter tuleks ka. Kui kellelgi on olemas sugulased ja tuttavad, ehk toovad siia generaatori, me maksame kinni!" – sellised sõnavõtud on läbivaks esimesel alkoholivabal veganjaanitulel.

Vaatamata nigelale suusailmale ja elektri puudumisele on ürituse üldine õhustik positiivne ja kerge. Dressides noorukid teevad tantsulisi etteasteid ja inimesed lähevad sellega mõnusalt kaasas – kuidagi peab ju sooja saama.

Kella kaheksa paiku sõidab ürituse korraldaja juhtimisel taluhoovi ATV, kus istub ka jõuluvana – küll šortsides, särgis ja suvesandaalides, aga äratuntava pika habemega. Täpselt ei saagi aru, mis mõte sellel vahepalal on, sest sama kiiresti, kui jõulumees saabub, ta ka lahkub, jättes enda järelt alles punase kastikese, kuhu lapsed kaarte saavad panna. Liipa talu territooriumil asub aasta külmemal perioodil jõulumaa: ehk sellepärast see tänane tõmbenumber?

Laste peale on ürituse kavas küll mõeldud – peale jõulutaadi külaskäigu mängitakse aias jalgpalli ja tehakse näomaalinguid –, kuid mõni meelelahutus peab ilma tõttu siiski ära jääma. Näiteks pesapall veepommidega.

Muusikat ja tantsu!

Esimese muusikalise etteaste teeb kollektiiv Tartust. Kohale veeretatakse väntorel, mis on valmistatud kolm aastat tagasi Saksamaal. Sellist iludust naljalt juba ei kohta, veel vähem jaanitulel. Kui väntorelimängija selgitab kauni instrumendi ajalugu ja küsib kohaletulnud publiku käest, kus asub Eesti teatri- ja muusikamuuseum, jääb minu ees seisev mustades dressidipluusides kümnepealine seltskond vaikseks kui haud.

Väntoreli helid viivad fantaasiamaailma – kuhugi 30ndate Prantsusmaale, lõbustusparki. Täpselt nii helgelt kõlab see imeline instrument.

Esitlusele tulevad nii poplood kui ka klassikalised pärlid. Väntorelile tuleb lisaks ka vokaal – laulutudeng Joonas laseb enda oskustel kõlada. Tore on see, et rahvast hoitakse tegevuses. "Kui keegi tahab pilliga kaasa tatsuda, siis palun," hõiskab naine väntoreli taga. Moodustatakse kolmesed rivid ja tants algab. Väntoreli helid, rahvatants ja see taluõu – kuidagi ootamatu kombinatsioon. Tänan mõttes elektrikatkestust, mis liidab inimesi.

Lisaks eksootilisele väntorelile näitavad enda andeid noored muusikud Pelle Põldma ja Jane Sipelga, kes esitavad oma lugusid kitarril. Tuleb välja, et maailm ei saagi otsa, kui elektrit pole. Akudega on muidugi teine lugu.

Jaanituli liidab

Õhtu kulminatsiooniks on jaanitule süütamine. Rahvast, keda on nüüd ligi sada, liigub talu territooriumi kõrval asuvale heinamaale, kuhu on kokku kogutud lõkkematerjal. Taamal paistab müstiline Saha kabel. Lõkke süütab Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja tõrvikuga, mis on jaanilõkkeid tulele pannud juba 20 aastat. Jaanitule ääres ununeb vihm ja jahedus ja olen rõõmus, et sain sellest üritusest osa, kuid järgmine kord võtan kindad ja tutimütsi kaasa, et oleks ikka "õige" jaanipidu.

Enne tagasiteed soovin veel ühe kuuma joogi tellida "ratastega kohvikust". Silmad käivad kiirelt läbi pakutavast. Ja mida ma näen? Liköör Vana Tallinn lisandina – liha- alkoholivabal jaaniõhtul? Kui juba aus kaup, siis aus kaup! Keeran kannapealt ringi ja tunnen end pisut petetuna.