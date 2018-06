„Egas midagi. Vaadake autode peal olev varustus üle. Kas meile saadetud nimekiri ja auto peal olev nimekiri läheb kokku. Ja kuna on reede, siis ootab meid ees ka suurpuhastus,“ juhatab Andur Soo sisse algava päeva lootuses, et jaanilõketega seotud kutseid aeg-ajalt vihma sadava ilma ja tugeva tuule tõttu ei tule. Vahetus üle antud, silkavad mehed üles teisele korrusele kosutava hommikukohvi järele ning alustavad varustuse ja masinate puhastamisega. Selleks sõidutatakse esimene punane Krõõt garaažist välja päikese kätte, mis end aeg-ajalt pilve tagant ilmutab. Väljas puhuv tuul on nüüdseks juba päris maru: lennutab nii puudelt lehti, väiksemaid oksi kui tänavatel kõndivate inimeste juukseid üles-alla. Ka naisterahvaste käevangus olevad käekotid ei pääste tuule käes lendlemisest.

Jaanipäev, päev nagu iga teinegi

Meeskonnavanem Hinno Üprus kiikab tuule käes õõtsuvate puude latvu, vangutab pead ja ütleb, et säärane vaatepilt ei tähenda head. „Praegu on oht, et kui vihma sajab ja on tugev tuul nagu praegu, siis puud võivad hakata murduma. Puulehed lähevad rasketeks ja tihedad võrad püüavad hästi tuult,“ selgitab ta.

„Sellised ettenägematud asjaolud mõjutavadki meie tööd. Kui tuule kiirus läheb suureks, siis tulevad väljakutsed, et teed on kinni ja see takistab inimeste liikumist,“ viitab Üprus, millest on enamasti tingitud päästjate väljakutsed. Ka jaanipäevadel.

„Oma praktikast saan öelda, et jaanipäevadel pole täheldanud lõketest alguse saanud elumajade tulekahjusid. Lõkkesõite on küll rohkem, kus lõke on kontrolli alt väljunud. Iseküsimus on see, kui keegi läheb kuhugi metsa alla tuld tegema, mille tagajärjel võib tekkida metsa- või maastikutulekahju.“

Kauaks aga juttu ei jagu. Juba kostub uksekella meenutab heli ning lambid seinal hakkavad vilkuma, andes märku, et nüüd on aeg loetud sekunditega tõmmata jalga saapad ja selga traksid ning hüpata punase ratsu peale.

MINEK! (Robin Roots)

Kaitseriietus seljas ja neli meest masinas, võtab Krõõt vilkurite saatel suuna Liivaku ühistranspordipeatusesse, kus sealset reklaamtahvli ust on tugev tuul laperdamas. Kohale jõudes ei jää aga muud üle, kui uks betoonist prügikastiga tõkestada. Et keegi viga ei saaks. Seejärel järgmisele kutsele: langenud puu teel.

Loetud minutite pärast tuleb juba väljakutse ka teisele Krõõdale, kes saab kutse pikali kukkunud puust, mille latv on vajunud eramaja katusele. Siingi ei jää meestel muud üle kui eraldada ala lintidega ning lasta juba arboristil puuga edasi tegeleda. Jõudes ligi tund peale väljakutse saamist tagasi komandosse, valmistub Üprus peagi sinna jõudvate koolilaste vastuvõtmiseks. Paraku ei jõua mehed veel mahagi istuda, kui tuleb juba uus väljakutse Tähetorni tänavale, kus on järjekordne puu tugeva tuule tõttu maha kukkunud. Nii ei jää komandopealikul muud üle, kui näidata lastele tühja komandot. Ilma päästjate ja kõige huvitavama vaatamisväärsuseta: päästeautota. Siiski õnnestub lastel neid näha. Küll mõneks minutiks, kuna juba kostub kõlaritest väljakutse ei millelegi muule kui langenud puule.

Hetk hinge tõmmata

Kella nelja ajal õhtul saabub ühe auto meestele hingetõmbehetk. Heites seljast kaitseriietuse, suundutakse teisel korrusel olevasse kööki, et ühiselt valmistada endile sisuliselt nii hommiku, lõuna kui õhtusöök. Hernesupp söödud ning hetke hinge tõmmata saanud, tuleb juba järgmine väljakutse puu kohta, mis langenud horisontaalselt teele ning liiklust takistamas.

OOTAMAS! Üksinda seisvad püksid ja saapad järgmist väljakutset ootamas (Robin Roots)

Kohapeale jõudes selgub taaskord, et eramaja aias kasvav kask on kukkunud elektriliinile ja selle külge rippuma jäänud. Nüüd tuleb kohale kutsuda elektrikud, appi Lilleküla korvtõstuk, et puu jupiti tükkideks lõigata ning suhelda majaomanikega, kes millegipärast pole väga huvitatud koostöö tegemist päästjatega. „Meil on omad plaanid. Peame minema,“ on majaelanike mokaotsast antav vastus. Lilleküla korvtõstuki ja mootorsae abiga saetakse puu maha. Sellega korras, tuleb juba järgmine analoogne väljakutse, kus on samuti puu tugeva tuule tõttu maha kukkunud.

Nurinaid jagub

Nüüd ei oota päästjad ees küll enam maha murdunud puu, vaid oks. Mehed on nõutud, kuid ronivad autost välja ja tõenäoliselt sügaksid hämmingust kukalt, kui neil poleks peas kiivrit. „See ei kujuta ju ette ohtu ühelegi inimesele ega autole,“ lausub üks meestest. Nüüd tuleb aiavärava juurde vanem naisterahvas, kellega jagavad päästjad ka oma mõtet ning ütlevad, et nemad ei hakka oksa üles korjama. „Mul on ükskõik, kes te olete, aga minu jaoks on oluline, et need oksad ära koristataks, kuna mul on vaja ööseks tööle minna,“ teatab naine seepeale.

VÄLJAKUTSE! Tuulega maha murdunud oks, mille pärast päästjad välja kutsuti (Liis Vaksmann)

Viimaks, kui ta mõistab, et päästjad ei võta langenud oksa kaasa ega hakka seda ka saagima, otsustab naine oksa ise minema viia. Kindlal sammul astub ta roosas hommikumantlis oma koduhoovist välja ning haarab oksavarrest ning asub sikutama, et too üle tee naabermaja aia kõrvale sikutada. „Kui te ei saa midagi teha, siis eks ma teen selle ise!“ käratab ta.

Väljakutsega lõpetanud, suunduvad päästjad tagasi komandosse, kus meeskonnavanem vajub oma toa toolile pead vangutades nõutuna istuma. „Miks osa inimesi suhtub sääraselt? Vihjata sellele, et tema on riigile ausalt makse maksnud ja nüüd võiksid päästjad selle makstud raha välja teenida. Inimene peaks ise huvi tundma, panustama ja otsima võimalusi, kuidas muuta ja hoida oma kodu ümbrust turvalise ja ohutuna.“

Kuid puhkemomenti ei jagu kauaks. Peagi tuleb jälle masinale hääled sisse panna ning väljakutsele suunduda. Alles kella üheteiskümne ajal õhtul saabub komandosse vaikus ning päevast räsitud mehed saavad minna sauna ja magama. Et hommikul saaks kõik jätkuda.