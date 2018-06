Ratase sõnul on Eestimaa rahvaste käekäik viimase sajandi jooksul näinud erinevaid aegu, kuid me ei unusta iial neid naisi ja mehi, kes astusid oma kodumaad kaitstes vastu kordades suuremale vaenlasele.

Rääkides Eesti julgeolekust tänasel päeval rõhutas Ratas, et see tugineb meie elanike suurele kaitsetahtele ning Kaitseväe, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ja teiste asutuste professionaalsusele.

Ratas tõi esile, et nii nagu sada aastat tagasi andsid mitmed riigid olulise panuse meie iseseisvusese saavutamiseks, on samavõrd oluline liitlaste kohaolek täna. „Valmisolek meiega kõrvuti seista on väga selge ning see on sõnum liitlaste ühtsusest ja solidaarsusest,“ lisas ta.

Peaminister märkis, et ka Eesti annab rahvusvahelisse julgeolekusse oma märgatava panuse. Ratas kutsus võidupühal ja jaanilaupäeval tänulikult mõtlema kõigile neile, kes seisavad Eesti Vabariigi eest nii kodumaal kui kõigile neile, kes teevad seda kaugetes paikades, eemal lähedastest, eemal oma isamaast.