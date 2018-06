Võidupüha paraad toimub Eesti juubeliaastal esimest korda Tallinna lauluväljakul. Galerii täieneb jooksvalt!

Lauluväljakul toimub nii võidupüha paraad kui ka Harjumaa XXIII Maakaitsepäev. Võidupüha paraad algab kell 11. Pärast paraadi, kell 12 algaval maakaitsepäeval, saab näha Kaitseliidu, Kaitseväe, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti näituseid ning toimuvad näidislahingud.

Ühtlasi tähistatakse võidupüha paraadi ja maakaitsepäevaga Kaitseliidu 100. aastapäeva, mille puhul on paraadi rivis kõik Kaitseliidu struktuuriüksused: naiskodukaitse, noored kotkad, kodutütred, Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja kõik malevad. Kaitseliit on paraadil esindatud kokku üle 1600 inimesega. Eesti üksustest on rivis veel Politsei- ja Piirivalveameti rühm ning abipolitsei liputoimkond. Välisüksustest on paraadile oodata Taani, Läti, Leedu, USA, Poola ja Rootsi liputoimkondi ning Soome ja Suurbritannia rühmi.

Maakaitsepäeva näitusel tutvustatakse elanikkonnale kaitsejõudude varustust, tehnikat ja riigi kaitsmiseks valmisolekut. Seekord on lisaks tavapärasele Kaitseliidu ja kaitseväe tehnikale väljas vabadussõjaaegse soomusauto Estonia koopia koos meeskonnaga.

Maakaitsepäev kulmineerub traditsiooniliselt presidendi süüdatud Võidutule jagamise tseremooniaga Jüriöö pargis. Võidutuled jagatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe ja Tallinna linna esindaja poolt kõikidele 16 Harjumaa omavalitsusele ning kaheksale Tallinna linnaosale. Pidulikul tulejagamise tseremoonial rivistub üles Vahipataljoni auvahtkond ning mängib Kaitseväe orkester.