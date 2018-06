Üks Kobe linna veeameti heaks töötav mees sai trahvi, sest kulutas oma päevast kolm minutit, et lõunat osta. Lisaks sellele avaldas tööandja video, milles sügava kummardusega klientidelt töötaja häbematuse tõttu vabandust palus.

Jaapani linna Kobe veeameti 64aastane töötaja jäi ilma poole päeva palgast ning sai karmi suulise hoiatuse, sest lahkus kolmeks minutiks oma töölaua äärest, et süüa osta. Vähe sellest, tööandja korraldas klientide ees vabandamiseks lausa pressikonverentsi, kus neli kõrgema astme töötajat kordamööda sügavalt kummardavad ja töötaja käitumise pärast vabandust paluvad. Väidetavalt on mees tööpostilt viimase seitsme kuu jooksul lahkunud 26 korda.

Kuid südamlikul vabandusel ei olnud oodatud mõju, vahendab CNN. Sotsiaalvõrgustikes inimesed hoopis naeravad ülepaisutatud žesti üle ning on pigem kaastundlikud töötaja suhtes, keda paljude meelest liiga karmilt karistati. Mõned toovad välja selle, et töötaja läks süüa ostma, samas kui on neid, kes suitsetavad ja katkestavad töötegemise mitmel korral.

Kobe veeametil ei jäänud kriitika märkamata ning nad avaldasid pressiteate, milles tunnistasid, et on kuulnud arvamust, et karistus oli ehk liiga karm ning lubasid järele mõelda, kuidas oleks sellistes olukordades edaspidi targem käituda. Siiski, rõhutab veeameti esindaja, ei ole tegemist päris tühiasjaga, tegemist oli ikkagi rahva heaks töötava isikuga, kes oma kohalt valel ajal puudus.

Jaapani range töökultuur on kriitika all olnud juba 80ndatest aastatest, eriti kuna ületöötamine, meeletutes kogustes ületundide tegemine ja paraku ka ületöötamise stressist tingitud enesetapud on äärmiselt tavalised. Ületöötamine on normiks kujunenud ja ületundide kompenseerimisega on paljudes ettevõtetes endiselt probleeme.