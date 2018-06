Ent otsalõppenud piletid ei heidutanud reede pärastlõunal Virtsu sadamasse saabuma õnneotsijaid. Näiteks klassikalise hipibussiga üle meresopi sõitvaid noori, kes enda sõnul jaanipäevaks Saaremaale sõitnud igal aastal. "Me ostsime pileti pool tundi tagasi," ütleb autojuht. "Me olime hästi vähe järjekorras." Kulub vähem kui tund ja töntsakas buss vurabki juba Pireti nime kandvale praamile.

Et ootejärjekorrad liiguvad nobedalt, kinnitab ka kohalik piletimüüja. Kui tahta sõidukile piletit, siis mis kellaks saaks? "Kogu aeg jooksvalt saab," vastab ta, et tormise ilma tõttu liiguvad praamid vaba graafiku alusel. Kui kaua peab ootama? "Praegu pole keegi kauem oodanud, kui pool tundi," teab ta.

Napilt pärast Pireti täitumist, läheb sadamas ühtäkki ootamatuks sagimiseks. Selgub, et teine praam väljub selle järgi veel: tugeva tuule tõttu lõunased reisid vahele jätnud Regula. Lisapääs kütab aga ootajates kirgi. Üks naine hakkab liikluskorraldajatega sõnelema ja saab käsu rivistuda ümber, teise ritta.

Veidi aega hiljem teatatakse järgmisele juhile, et temagi on vales reas. Juht ärritub, sest sellele teele oli teda juba kassade juurest juhatatud. "Tehke see süsteem korda!" käratab ta. Tüli põhjuse väljaselgitamiseks lööb reguleerija kiirelt süsteemi auto numbrimärgi: ilmneb, et reisijal oli pilet praamile, mis lahkus juba kaks tundi tagasi.

Vaimse proovilepaneku järel ootab oranžides rõivastes reguleerijaid füüsiline katse: üks maastur ei tee peatumismärguannetest väljagi ja põrutab nagu märulifilmis reguleerijatest mööda, otse praami suunas. Oranžidel mehikestel ei jää muud üle, kui sõidukile kõigest väest järele joosta.

Ligi kümne minutiga on sellelgi praamil juba kohad täis, jättes endast maha veel kilomeetrise rivi jagu ootajaid. Selles veedavad aega ka Heiki ja Timo. Nemad piletit ette ei ostnud. "Ei olnud enam," põhjendab Timo, et vaatas piletisüsteemi esmaspäeval. Kas ootamine neid ei heiduta? "See ei ole hull: natuke, tund aega oodata," teab Timo varasmate kogemuste põhjal.

Kuid on ka neid, kel pilet hoopis hilisemale laevale. Autoroolis olev Olev kirjeldab, et soetas pileti kolm nädalat tagasi. "Siis jubat hakkasid praamid täituma niimoodi, et välja müümata oli umbes 20 protsenti," meenutab ta. Olevi pilet on ostetud poole kuuesele laevale, kuid veidi pärast kella nelja on ta juba sadamas. Ühes sõpradega otsustati tulla aga varem. "Läksime lihtsalt selle peale, et tuleme varem siia ja loodame, et saame peale." Pikalt nad ootama ei peagi: nad arvavad, et mõnekümne minuti pärast saavadki nad juba praamile.