Põhja- ja Lõuna-Korea lubavad järjekordse hea tahte märgina kohtuda Korea sõjas üksteisest lahutatud pereliikmetel. Kumbki Korea lubab osaleda vaid 100 inimesel, kirjutab ABC News.

Aastail 1950-1953 kestnud Korea sõja tagajärjel kisti üksteisest lahku lugematul arvul pereliikmeid, sugulasi ja sõpru. Nüüd on lahutatud peredel võimalik selle aasta augustis taas kohtuda.

Kohtumine leiab aset 20.-26. augustil Põhja-Koreas ja mõlemad riigid saadavad kumbki osalema 100 inimest. Inimestel, kellel on liikumisega raskusi, on lubatud veel üks pereliige abiks kaasa võtta. Kohtumise leppisid Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in kokku juba aprillis toimunud kahe riigipea koosviibimisel. Perede kohtumist aitab korraldada Punane Rist.

Sellised lühiajalised taaskohtumised on alati ääretult emotsionaalsed, sest enamikel juhtudel on osalejad eakamad inimesed, kelle jaoks see võib olla ainus võimalus enne surma oma õde, venda, ema, isa või muud pereliiget jälle näha. Sageli pole inimesed üksteist ju aastakümneid näinud ega üksteisest õieti kuulnudki.