„On igati tähelepanu ja kiitust vääriv, et Aivar tegi oma magistrikraadi päevases õppes ning lõpetas nominaalajaga, olles samal ajal Riigikogu liige ning Rahanduskomisjoni liige. Lisaks on Aivar Nõmme Lunastaja kiriku organist ja andnud juba mitmeid soolokontserte,“ lisas Andres Uibo.

"17.juunil andis Aivar Niguliste muuseum-kontserdisaalis suurepärase orelikontserdi, mis oli ühtlasi tema magistrieksam. Aivari esitus sai hindeks „väga hea“ – see on märkimisväärne saavutus,“ sõnas Aivar Sõerdi juhendaja, orelikunstnik ja helilooja professor Andres Uibo .

„Suur heameel oli muidugi selle üle, et eriala magistrieksam Nigulistes õnnestus sooritada kõrgele hindele.“

Aivar Sõerd kinnitab, et tahab kindlasti muusikavaldkonnas edasi tegutseda: „Peale muusikaakadeemia lõpetamist kavatsen jätkata kontsertide andmist ning juba juulikuus on esinemine muusikaüritusel Rakvere Orelisuvi, sügiseks on aga olemas kutse osaleda rahvusvahelisel muusikapäeval.“

Aivar Sõerd on XIII Riigikogu koosseisu liige. Ta on lõpetanud 1990. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning 1996. aastal Oulu Ülikooli majandusteaduskonna 2-aastase täiendõppe. Aastatel 2005 – 2007 oli Aivar Sõerd Andrus Ansipi esimese valitsuse rahandusminister ning pälvis 2007. aastal maineka Briti majanduslehe Financial Times väljaantava ajakirja The Banker poolt aasta rahandusministri tiitli.