"Ma ei mäleta, et Tartu ülikooli aulas - ülikooli südames, oleks olnud korraga kuus presidenti. Nagu õpetas filosoof Hegel, siis kvantiteet loob täiesti uue kvaliteedi, järelikult me koos loome kvaliteetse päeva,“ tervitab Tartu ülikooli rektori kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar saalis istuvaid eri riikide presidente ja nende kaaskondadi.

Lehtsaar tõestab, et ametlikud kohtumised ja viisakusvisiidid ei pea olema surmtõsised: „Mul ei ole isiklikke kokkupuutepunkte Krakowi ülikooliga, kuid mul on väga hästi meeles üks professor, kes soovis Tartust siirduda Krakowisse. Me pidime päris palju investeerima, et ta siiski ei läheks Krakowisse, palun sellepärast vabandust,“ kummardub Lehtsaar kergelt Poola presidendi Andrzej Duda suunas ja teenib auditooriumilt heatujulise naerupahvaku.

Lehtsaar paneb kõrgeaulise seltskonna veel mitu korda naerma, põimides ajaloolis-filosoofilisse lühiloengusse kõik kuus riiki ja nende ülikoolid. Pärast seda palub ta presidentidel teha sissekanne Tartu Ülikooli auraamatusse. Viis külalist piirdub oma allkirjaga, Kersti Kaljulaid lisab oma autogrammi ette „vivat academia“.