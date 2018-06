Kreeka abiprogramm lõpeb selle aasta augustist ära, kuna riigi vaikne majanduskasv annab lootust, et Kreeka saab edaspidi ise hakkama. Päris omapead Hellast siiski ei jäeta ja ühtki senti võlakoormast ei vähendata.

Euroala rahandusministrid kinnitasid reede esimestel tundidel Luxembourgis Kreeka programmi viimase ülevaatuse ja edasised võlaleevenduse meetmed. „Tänase kokkuleppega kinnitasime, et Kreeka suudab augustis programmi lõpetada ja sellest väljuda ning kõigi eelduste kohaselt ise hakkama saada. Kreekat ei jäeta siiski omapead. Riik saab programmi viimase toetusmaksega kaasa nii puhvri, et oma kohustuste täitmisega toime tulla, kui ka hulgaliselt juhiseid ja soovitusi reformide ja ümberkorraldustega jätkamiseks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. Pärast programmi lõppu jätkab Euroopa Komisjon Kreeka majanduse käekäigu ja võetud kohustuste täitmise jälgimist.

Majanduskasv Kreekas on taastunud, mis annab Tõniste sõnul lootust eeldada, et seda õnnestub hoida vähemalt 2% tasemel. „Eelarve on nii struktuurses kui ka nominaalses ülejäägis ning saavutatud on üle 4% primaarülejääk ning praegu tundub, et eesmärk hoida seda lähiaastail 3,5% või kõrgemal, on täiesti teostatav,“ andis minister Tõniste Kreekale majanduse seisundile positiivse hinnangu.