Marko Matvere rääkis Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et tihti nõutakse Väikeste Lõõtspillide Ühingult kontsertidel ekslikult "Silveri laulu", mis pole ansambli repertuaari kunagi kuulunud. Seda lugu on Matvere duetina laulnud koos Jaan Tättega.

Matvere meenutas, et Tätte on siiski aidanud sisse laulda ühe VLÜ loo "Nüüd ja edaspidi", mille leiab ansambli 1995. aastal ilmunud kassetilt.

"Kui ma praegu seda lugu laulan, siis ma üritan seda hästi kaunilt esitada. Aga seal originaalkassetil kõlab see nii, nagu oleks tegemist invaliididega, kes on kuhugi vahele kinni jäänud. Meie esitus ei kannatanud kriitikat," naeris Matvere ja lisas, et tema toonane kummaline laulmismaneer sai mõjutusi Kukerpillide solistilt Toomas Kõrvitsalt, Iiri rahvamuusikast ja Louisiana cajun-muusikastiilist.

