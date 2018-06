Alates 23. juunist jäävad suure tuleohuga piirkondadeks Eestis vaid Jõgeva- ning Ida-Virumaa ning ülejäänud Eesti territooriumil kehtestatakse tuleohtlik aeg. Seega võib teatud piirkondades uuesti tuld teha.

Kui suure tuleohuga aeg tõi eelkõige kaasa lisapiirangud metsas- ja maastikul liikumisel, ehk keelatud oli metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine, siis tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha vaid selleks ettenähtud kohtades.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul lähtuti suure tuleohuga aja lõpetamisel muutunud ilmastikuoludest. „Tänu viimaste päevade vihmasadudele on suures osas Eestis suur tuleoht langenud ning seetõttu jäävad ainsateks suure tuleohuga piirkondadeks Eestis Jõgevamaa ning Ida-Virumaa,“ sõnas Tähe. Hoolimata olukorra muutusest tuletab Tähe meelde, et oluline on teha oma jaanilõket ohutult, pidades silmas peamisi tuleohutusnõudeid. „Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale ning lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, kui tuul on aga liialt tugev, nagu näiteks täna, oleks mõistlik kaaluda, kas lõket üldse teha,“ lisas ta.