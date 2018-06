Põhja päästekeskus on tänasel päeval saanud 50 väljakutset, mis on põhiliselt seotud öösel Eestis väisanud tormiga. „Põhimõtteliselt on kõik kutsed seotud teedele või elektriliinidele langenud puudega,“ rääkis Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuhi sõnul on mõnedel puhkudel langenud puud ka sõiduautode peale, nagu juhtus Uus-Kalamaja tänaval (vaata lähemalt piltidelt ja videost). „Inimesed aga ei ole viga saanud,“ ütles Gridassov, lisades, et väljakutsetel on kõik üksused, kes hommikul tööle tulid. „Öösel olid meil mõned üksikud välja kutsed, mis olid samuti seotud kukkunud puudega: vihm ja tuul tõmbas neid maha.“

Täna pärastlõunal kell pool kaks said päästjad väljakutse Lõuna-Harjumaale, kus puud oli kukkunud elektriliinidele ja ähvardas tuld võtta. „Ilmselt on seal elekter sees, sest seal oli natukene suitsu. Õnneks tulekahjut seal ei ole,“ selgitas Gridassov. „Loodame, et asi laheneb. Elektrilevi on ka sinnapoole teel.“