Eesti nimekama väravavahi Mart Poomi poeg Andreas käis külas Raadio 2 saates "Suvehommik", kus ta rääkis enda suurest kirest muusika ja kitarrimängu vastu. Kuigi 14-aastasel Andreasel koolivaheaeg alles algas, igatseb noormees juba koolipinki. "Tegelikult juba igatsen kooli - vahepeal hakkab igav." Noormees lõpetas kooli kiituskirjaga ja rääkis, et koolis läheb tal väga hästi. Kuigi võiks arvata stereotüüpselt, et käbi ei kuku kännust kaugele ja noormees naudib jalgpallimängu, siis Andrease huviks on hoopis muusika. "Vahepeal vaatan suuri jalgpallimänge, aga ei ole kunagi tundnud suurt huvi, et minna jalgpallitrenni. Olen kogu aeg muusikaga tegelenud."

Kitarri on Andreas mänginud peaaegu 2,5 aastat. "Muusika on see, mida ma olen alati tahtnud teha," rääkis Andreas. Noormees esitas saates oma lemmikloo. See on Foster the People'i "Pumped Up Kicks".

Andreas jagas nippi, kuidas end kõige paremini kitarril saata: "Minu saladus on see, et ära mängi keerulisi noote või järjestusi. Mängi akorde ja lihtsalt harjuta." Andreas harjutab pilli iga päev ja kirjutab ka ise muusikat. Nii on andekal noormehel välja antud ka esimen "Truth is", mis räägib purunenud suhtest. Küll mitte enda kogemusest. "Mul ei ole endal kunagi suhet olnud," tunnistas Andreas.