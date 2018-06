Suvine hooaeg ja kergliiklusteede küllus annavad nii suurtele kui väikestele suurepärase võimaluse tegeleda rulluisutamisega. Et see endale tunduvalt lihtsamaks ja ohutumaks teha, kiiremini areneda, erinevate stiilidega tutvuda ning rohkem võimalusi avastada, on olemas Rulluisukool. Rulluisukool on pidevalt laiendanud võimalusi, et leiduks midagi kõigile – rühmatrenne ja rulluisusõite toimub igas vanuses ning tasemel osalejatele.



Kui kahtluseuss endiselt sees ja hirm tagasi hoiab, on võimalik võtta ka eratunde kogenud treeneri käe all. Treener on see, kes juhendab ja annab näpunäiteid just konkreetse osaleja arengut ja omapära silmas pidades. Ka kukkumist õpitakse, kuna see käib asja juurde, eriti alguses, kui huvi ja tahe on suuremad kui tasakaal ja oskused. Õiget varustust kandes ei pea kukkumist kartma!

Loomulikult saab ka iseseisvalt rulluisutamist proovida, kuid nii on valed asendid ja harjumused kerged tulema. Rulluisutamine on üsnagi tehniline ala ning selle õppimine vajab alguses kõrvaltvaataja treenitud pilku, kuna ise ei tunne ega tea, kui mõni asend või liigutus on vale. Vale sõidutehnika teeb liigestele pigem kahju kui kasu ning lisaks on neid hiljem keerulisem ümber õppida.

Tegelikult on rulluisutamine hea alternatiiv neile, kellel on liigestega probleeme. Näiteks ühel Rulluisukooli praegusel abitreeneril oli aastaid tagasi hüppeliigeses hulgi-luumurd ning pidi pärast taastumist uuesti kõndima õppima, jooksmisest rääkimata. Leides tee Rulluisukooli oli ta väga õnnelik, sest rulluisutamine asendas tema jaoks väga edukalt jooksmise, mida ta varem armastas teha. Rulluisutamine – kui seda õigesti teha – hoiab ja säästab liigeseid!

Tihti küsitakse Rulluisukoolilt, milliseid rulluiske soetada. Me soovitame alati valida tuntud firmad, nagu Seba, Powerslide, Rollerblade, Bont või K2. Meie kogemus on näidanud, et mõnikümmend eurot maksnud rulluisud tundmatult tootjalt ei ole tavaliselt mugavad ega pea kaua vastu. Selleks, et rulluisutamist nautida, peavad rulluisud olema jalale sobivad ja seda toetama (mitte haiget tegema). Rulluisutamisega alustades peaks kandma lisaks kiivrile kindlasti käe- ja põlvekaitsmeid, võimalusel ka küünarnukikaitsmeid.

Rulluisukoolis toimub mitmeid ettevõtmisi neilegi, kes end uiskudel juba kindlamalt tunnevad. Toimuvad freeskate rühmatrennid ja -sõidud, lisaks erinevad workshopid ja muud suuremad sündmused. Alles hiljuti tehti grupi edasijõudnud rulluisutajatega Tallinnale tiir peale (67 km) ning toimus ka tagurpidi rulluisutamise workshop. Peagi plaanitakse aga sõita rulluiskudel Tallinnast Rakverre (100 km).

Kui rulluisutamine pakub huvi, aga ometi on selle ees hirm ja ebakindlus, ei tasu veel lootust kaotada. Eelkõige peab endasse usku olema – rulluisutamisega suudab hakkama saada igaüks, kes suudab kõndida!

Vaata täpsemalt SIIT!