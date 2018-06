Nagu karta võis, ei püsinud kuiv ja soe jaanipäevani. Juba nädal tagasi kiskus ilma jahedamaks. Jaanilaupäev tuleb ilmateenistuse andmetel 15..20°C soojakraadi, vahelduva pilvisuse ja hoovihmaga. Laupäeval kaugeneb madalrõhkkond Lapimaale ja selle mõju on veidi väiksem, tuul nõrgeneb. Hoovihma on öösel hõredalt, päeval on aga tingimused soodsad rünksajupilvede arenguks ja vihmahooge võib mandril olla laialdasemalt, väiksem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Öö hakul puhub veel tugev edelatuul, hommikuks nõrgeneb ja puhub päeval läänekaarest. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal 7..8°C-ni, rannikul on 13..14°C, päeval tõuseb 15..20°C. Laupäeva öösel on vahelduv pilvisus ja hoovihma on hõredalt. Puhub tugev edelatuul 5-10, öö hakul rannikul puhanguti 14, põhjarannikul kuni 18 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal 7..8°C-ni, rannikul on 13..14°C. Hommikuseks suurejooneliseks võidupüha paraadiks Tallinna laululaval ennustab Ilmateenistuse sünoptik nõrka tuult, vihmavõimalus on väike ning soojakraade on 15°C, päevapeale tõuseb 18°C.

Kellel aasta lühimal ööl plaan väljas olla on, võiks teada, et pühapäeva öösel liigub Eesti idapiiri taha uus madalrõhkkond. Öösel on saju võimalus väike. Õhutemperatuur on 6..10°C, rannikul kuni 13°C. Pühapäeva päeval tõuseb õhutemperatuur 15..17°C-ni, kus päikest enam, seal tõuseb kraad-kaks kõrgemale, sajupilvede all aga on sooja vaid 12..13°C. Vihma sajab tõenäoliselt Ida-Eestis, lääne pool on saju võimalus väiksem. Tuul puhub läänest ja loodest ning võib tugevneda.