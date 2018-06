Praamid.ee annab sotsiaalmeedias teada, et tugeva tuule tõttu ei välju reisiparvlaev Regula Virtsust kell 11.45 ja Kuivastust kell 12.25.

Reisijad, kellel oli neile väljumistele ostetud e-pilet, paigutatakse lähimatele väljumistele, samuti palutakse jälgida infot praamid.ee kodulehel.

Sellega seoses võivad pikeneda ka ootejärjekorrad.

Hetkel on välja müüdud piletid vaid autoga reisijatele, tavapileteid jalgsi või rattaga liikujatele jagub veel küllaga.

Välja müüdud on ka enamik pühapäevaseid reise. "Varahommikul veel saab, kell 10.15 startivale praamile on pileteid alles. Muidugi jaaniõhtu järgselt on see kellaaeg üsna vara." Neile, kes soovivad pea selgeks magada, on kaks võimalust: oodata sadamas järjekorras või naasta mandrile alles esmaspäevaste praamidega. "Kelle töökoht seda lubab, võiks pigem minna esmaspäeval, sinna on pileteid veel eelmüügist saada," pakub TS Laevade kommunikatsioonijuht Sirle Arro.