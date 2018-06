Tallinnas Lootsi keskuses avati hukkamiskamber – kohaletulijad pannakse elektritooli ja jäetakse omapead. Sellele vaatamata on esimeste külastajate tagasiside olnud ainult positiivne – tegemist on põgenemistoaga.

Ettevõte CCCP Põgenemistoad on Pärnus kuulsust kogunud, sest neile kuulub Põhjamaade suurim põgenemimstubade kompleks, mis paikneb 2007 aastal suletud vanglas. Vangla põgenemistuba on külastanud Elina Born, Robert Rool ja isegi Igor Gräzin. Lisaks põgenemistele toimuvad vanglas ekskursioonid, eriüritused ja isegi muusikafestivali on seal peetud.

Nüüd on CCCP Põgenemistoad ka Tallinnasse jõudnud. Lootsi keskuses on avatud 2 põgenemistuba: „Missioon: Kuuba kriis“ ja „Hukkamiskamber“. Kuuba kriis on loomu poolest peresõbralik seiklus, kus põgenejate ülesanne on päästa maailm tuumasõjast. Elamuse teevad põnevaks erinevad väljakutsed, eri- ja heliefektid ning terve põgenemise ajal kestev elev hasart.

Hukkamiskamber on aga veidi ehmatavam põgenemistuba. Nimelt on põgenejate esimene ülesanne valida enda seltskonnast inimene, kes lukustatakse elektritooli. CCCP Põgenemistoad annavad enne sisenemist vihje, et elektritool on ka voolu all.

„Hukkamiskamber on tavapärastest põgenemistubadest erinev. Kui nii mõnigi põgenemistuba on oma olemuselt mõistatuste lahendamine hämaras ruumis, siis hukkamiskamber päris selline ei ole. Terve põgenemise vältel saadab mängijaid lugu endisest vangist, mis paneb tõetruult fantaasia lendama. Elamuse vältel kogevad mängijad ehmatusi, pinget ning ärevust, kuid kokkuvõttes tulevad kõik välja naeratus näol“ kommenteeris üks CCCP Põgenemistubade asutajatest.

EAS on toetanud CCCP Põgenemistubade tegevust pea 14 000€ suuruse summaga. Ettevõtte tegemistega saab lähemalt tutvuda kodulehel www.pogenemistoad.ee