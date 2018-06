2015. aasta septembris avas Circle K Balti jaamas esimese ilma tanklata tanklapoe. Nüüd on samaga hakkama saanud Alexela tanklakett, kelle kohvik-pood asub Pärnu maanteel Vabaduse väljaku vahetus läheduses.

Alexela turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kadri Ambose sõnul on esimene tanklata kohvik-pood avatud olnud vaid nädalapäevad, kuid juba praegu võib öelda, et esimene pood ei jää viimaseks. "Sarnaseid ilma tanklata poode on meil plaanis avada veel. Järgmisena avame sel suvel taolise kohvik-poe Rotermanni kvartalis Alexela maja esimesel korrusel," sõnas Ambos.

Ambose sõnul on tanklata kohvik-poed Alexela jaoks uus suund, mida klientide soove jälgides pidevalt arendada. "Meie ilma tanklata kohvik-poe kontseptsioon on lihtne - olla linlastele lähedal, pakkudes head kohvi ja karastusjooke ning kiirestivalmivat sööki mugavalt ühest kohast," selgitab Ambos ja lisab, et Alexela püüab toiduvalmistamisel hoida võimalikult tervislikku joont. Näiteks ei küpsetata friikartuleid fritüüris, vaid ahjus.

Õige pea lisanduvad kaubavalikusse ka tavapärasemad lähipoe kaubad, et kesklinnas elavad inimesed saaksid näiteks piima ja võileivamaterjali samuti Alexelast kätte.