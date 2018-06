Kuna tänasest paberlehest jäi tehnilistel põhjustel välja Kaljukitse (21. detsember – 19. jaanuar) armuhoroskoop, siis avaldame selle veebis meie lugejatele tasuta. Ülejäänud tähemärkide suvist armuhoroskoopi võib lugeda SIIT.

Kaljukitsel on sel suvel otsekui ohakas saba all, mis ajab nihelema ja muutusi tegema. Tahad ka oma eluaset putitada. Peaasi, et saaksid elu veidi kergemalt võtta. Kui stress püsib ohjes, on ajul loovuseks ruumi. Ühtlasi avaneb teistele sinu tõeline mina, mida tervitatakse ülisoojalt. Ära alahinda oma populaarsust.

Kui su eraelus on nappinud harmooniat, panusta ühistele askeldustele ja kohustustele. Koos tegutsemine aitab konflikte siluda. Kui sa aga pole praeguse suhtega rahul, ära tõtta kohe uude. Vaata rahulikult ringi, sest aeg tiksub sinu kasuks. Romanss endast vanema või targema isikuga süstib sinusse enesekindlust ja aitab tulevikuvisioone paika panna.

Särapäevad: 27.–29. juuni, 25.–27. juuli, 21.–23. august