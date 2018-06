Poliitik ja ettevõtja Martin Repinski, kes ülikoolis eksameid sooritab, on käima lükkamas ka uut gigantset projekti, vahendab Kroonika.

Nimelt on mees parasjagu loomas oma Konju kitsefarmi kõrvale, kus on tema sõnul umbes 700 isendit uut, kordades pirakamat farmi.

"Kuremäele rajatavasse farmi tuleb umbes 4000 looma," lausus mees Kroonikale. Sealse tegevusega plaanib ta välja murda välisturule ehk et eestimaalaste toidulauale Repinski Kuremäel valminud kitsepiimatooted ei jõua.

Ühtlasi tegutseb farm turismiobjektina, mille külastatavust on nimetatud võrreldavaks Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumiga. Repinski on avanud ka kaks talupoodi, millest üks on 2014. aastast Tallinnas ja teine kodukandis Kohtla-Järvel. Pärast Repinski ministriks saamist avalikustas Eesti Ekspress, et Konju talus toodetavad kitsejuustupallid, mida müüakse Eesti tootena, valmivad siiski Hollandi ettevõtte De Molkerei mittemahedast toormaterjalist, mis Eestis ümber voolitakse ja maitsestatakse. Repinski enda sõnul ostis tema firma Hollandi juustu, et tootevalikut mitmekesistada.