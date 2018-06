Paduvihmade tulemusena on Eesti linnades sageli probleeme väiksemate või suuremate üleujutustega, näiteks Tallinna Ülemiste ristmikul ning Tartu Riia tänava raudteeviadukti alusel teel.

Tallinna tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudis kaitstud magistritöödes tõid noored insenerid välja lahenduse üleujutuste probleemile, rakendades nii passiivsed kui aktiivsed meetmeid.

Passiivseid meetmeid peab rakendama juba sademevee süsteemide planeerimisel. Värske magister Annika Krinpus peab äärmiselt oluliseks analüüsida süsteemi tervikuna. See tähendab, et uue hoone, parkla või tee planeerimisel tuleb analüüsida, kuidas see mõjutab kogu piirkonda, seda nii äärmuslike kui ka tavapäraste sademete korral. Selleks töötas Annika Krinpus välja äärmusliku ilmastiku kihi, mille saab lisada ühe andmekihina valla või linna olemasolevale üldplaneeringule. Kihi abil on võimalik spetsialistil hinnata, kuidas hakkab mõjutama uus arendus olemasolevat sademeveesüsteemi (sh juba liitunud kinnistutuid, teid ja tänavaid) ning milliseid piiranguid peaks sademevee äravoolule rakendama, et tagada süsteemi toimimine ka pärast potentsiaalsete kinnistute liitumist.