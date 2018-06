Ülemiste Citys tähistati eile uue 13-korruselise büroohoone valmimist aadressil Lõõtsa tn 12. Lennujaama naabruses paiknev 9000 m² büroopinnaga maja kannab asukohale sobivalt Eesti juurtega lennunduse edendaja Alexandre Liwentaali nime. Hoone arendaja on Technopolis Ülemiste AS ning maja ehitas Nordecon AS.

„Kuigi võib tunduda, et Tallinnas on valminud uusi büroohooneid nagu seeni peale vihma, ei ole ärikinnisvara arendamisel lagi kaugeltki käes. Hinnanguliselt valmib siin aastatel 2018-2019 veel ligikaudu 120 000 m² uut büroopinda,“ rääkis Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Kui äri läheb hästi, mida võib praegu üldises majanduskontsekstis väita, kasvad meeskonnad ja arusaavalt ka büroode ruutmeetrid ning see on osa positiivsest majandustsüklist.“

Jostovi sõnul on Ülemiste City linnakus tendents tugevalt selles suunas, et just olemasolevad kliendid otsivad võimalusi kasvavatele meeskondadele linnakus ruumi juurde leida. „Ühe sellise ettevõttena saab Liwentaali hoone ankurüürnikuks linnakus tegutsemise ajal tublisti kasvanud rahvusvaheline turismiettevõtte Tumlare, kes kolib oma Eesti üksuse uude majja, võttes enda alla tervelt kolm hoonekorrust,“ lisas Jostov.

„Ülemiste City on Tallinna ärituiksoon, mis eristub kiirelt areneva logistilise võimekuse poolest tugevalt teistest piirkondadest,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller. „Teadlikule tellijale on ka rõõm kvaliteetset hoonet ehitada, sest nad mõistsid, et projekteerimiselt kokkuhoidmisel võib ehitus hilisemas faasis kallimaks minna.“

„Selle maja puhul rakendasime juba normiks saavat mudelprojekteerimist ja BIM põhimõtteid, mis aitavad projekti osapooli nii planeerimise, projekteerimise kui ehitusetegevuse käigus graafikus püsida ja nii on ka projekti lõpptulemus algusest peale kõigile osalistele selgem,“ lisas Müller.

Liwentaali büroohoone on eristuva arhitektuuriga, maja välisfassaad on kujundatud õhuliselt kärjemustrilisena. Hoone taotleb ühtlasi rahvusvahelist LEED Platinum sertifikaati, mis tähendab, et maja on ehitatud vastavalt kõige kõrgemale keskkonnasäästlikkuse, energiakasutuse, ehituse kui ehitusmaterjalide standardile.

Tegemist on lennujaama naabrusse lubatud maksimaalse ehk 45 meetri kõrguse hoonega, mille akendest avanevad vaated lennujaamale ja Ülemiste järvele.

Fotod: Teet Malsroos

