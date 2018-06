Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Õhtulehele kella 0:55 ajal, et Järvevana tee tunnel on mõlemas suunas suletud.

Tallinnas on tugeva vihmasaju tõttu mitmed tänavad läbimatuks muutunud. Politsei soovitab võimalusel liiklemist vältida, kuni vesi alaneb.

Vabamalt võisid end tunda bussid, kes aeglaselt liigeldes Kristiine ja Kesklinna piiriks oleva viadukti alt läbi sõitsid.

Vesi tungis läbi kanalisatsiooni ka Kristiine keskusese, kus uputas põrand.

Uputus Rohu tänava alguses (Lugeja video)

Teateid uputusest tuli Õhtulehele ka Kalamajast ja Telliskivist.

Uputus Kopli tänava alguses (Robin Roots)

"Head liiklejad! Hilisõhtune vihmasadu on mitmed Tallinna tänavad ja tunnelid veega täitnud ning liiklemine on raskendatud. Palume võimalusel sõit ära jätta ning oodata saju vaibumist ja teeolude paranemist. Kui sinu elu ja tervis on ohus, siis helista numbrile 112!" teatas Põhja prefektuur.

Kohti, mida tuleb vältida, on mitmeid:

Endla viadukt ja Kristiine ristmik

Pärnu maantee viadukti alune

Tammsaare tee suunaga Järvevana poole

Järvevana tunnel

Lasnamäe Laagna tee kesklinna poolne ots

Stockmanni ristmik

Uus-Sadama ja Tuukri tänavale ei ole soovitav sõiduautoga minna, bussid ja maasturid saavad läbi.