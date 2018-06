Muinsuskaitseamet lõpetas järelevalvemenetluse ASi Tallinna linnahall suhtes, sest selle fassaadidele mullu Märt Sultsi eestvõttel tehtud grafiti on nüüdseks eemaldatud.

Enne omavalitsuste valimisi juhtis keskerakondlasest riigikogulane Märt Sults linnahalli seisamaalingute projekti. Ettevõtmine jäi muinsuskaitseameti nõudmisel soiku, sest maalinguteks polnud luba. Seega tuli need eemaldada. Muinsuskaitseamet veendus 14. juunil toimunud ülevaatusel, et grafiti on linnahalli fassaadidelt suuremas osas eemaldatud. Seega lõpetati järelevalvemenetlus.

Et tagada halli ja selle ümbruse heakord ning külastajate turvalisus, soovitab muinsuskaitseamet hoonet tõhusamalt valgustada, lisada prügikaste ja panna käidavamatesse kohtadesse infotahvlid, mis annaksid halli kohta teavet.