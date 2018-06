Pea pool elu on Ilmar Taska (65) mööda maailma rännanud. Võib-olla just seepärast, et Ilmar sündis Kirovis vangilaagris, imes ta koos emapiimaga endasse tohutu vabadusekihu. Valge laev saabus 1987. aastal, kui ta Nõukogude Eestist pääses. Ta on teinud filmi- ja teatritööd siin- ja sealpool suurt lompi, elanud maailmalinnades Los Angeleses, Pariisis, Londonis, Roomas ja Stockholmis. Nüüd on Ilmar jälle tihedamalt seotud Eestiga – põhjuseks võluv kunstnik Hille Karm (50). Peagi saavad nad kaksikutest tütre ja poja vanemateks.