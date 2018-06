Hiiumaal on traditsioon tervitada suve saabumist Kärdlas poetess Ave Alavainu juures aiapeoga. „Olen juba kümme aastat rääkinud, et nüüd on viimane pidu…“ muigab Ave. Aga ta jõuab veel. Seekordne pidu on kahekümne esimene.

Ilm oli nii ja naa – lubas nagu vihma, aga taevaluuke ei paotanud. Kindluse mõttes alustasime Ave kodu, Ave Vita! keskuse saalis. „Ei riski väljas pidada,“ köhatas Ave, sigaret vääramatult näpus.

Kell 13.02, täpselt viis minutit enne astronoomilise suve saabumist, on selge, et Ave Vita! mõõduka suurusega saalike kõiki küllatulnuid ei mahuta. Seega tegi Ave avalduse: kui suvi on pidulikult vastu võetud, kolime kohvi-kringlite ja toolidega õue ümber.