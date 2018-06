ETV2 otsesaates sai sõna endine jalgpallur ja Eesti koondise pikaajaline kapten Marek Lemsalu.

Telekanal otsustas aga, et nende spordikaugemad vaatajad tunnevad jalgpalluri paremini ära selle järgi, et ta on laulja Liis Lemsalu isa. Muidugi võis tegu olla ka lihtsalt teravmeelse naljaga.

Omapärase huumoriga paistis silma ka stuudiokommentaator Indrek Zelinski, kes andis Leo Messile sootuks omapärase nimekuju.