Tallinna linnapea Taavi Aas andis täna suve alguse puhul traditsiooni kohaselt Pärnule üle suvepealinna tiitli.

Taavi Aas andis Pärnu linnapea Romek Kosenkraniusele üle vastava tunnistuse, kus kirjas, et Pärnu on suvepealinn alates tänasest, 21. juunist, kella 13.07-st kuni 23. septembri kella 4.54 ni.

"Türi on tänavu kevadpealinna tiitlit kandnud viisil, mis on lati Pärnu jaoks väga kõrgele tõstnud. Täna anname teatepulga üle Pärnule lootuses, et ta annab meile kuldse suve, sooja päikese ja parimad emotsioonid. Kuid võin kinnitada, et ka Tallinnas on hulgaliselt väga meeldivaid võimalusi suve veetmiseks, olgu selleks meie pargid, rannad või haaravad kultuuriüritused. Kaunist suve kõigile!" ütles Taavi Aas.

Pärnu sai taas suvepealinna tiitli (Raepress)

Suvepealinna tiitli üleandmise tseremoonia toimus Pärnus, Rüütli platsil. Üritusel osalesid tavakohaselt teistegi teemapealinnade esindused. Pärnu on kandnud Eesti suvepealinna tiitlit alates 1996. aastast. Seega on Pärnu tseremoniaalne suvepealinn juba 22. aastat.