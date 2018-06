Tallinnas Kultuurikatlas toimus neljapäeval heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile". Laval olid Anne Veski, Liis Lemsalu, Tanja, Robert Linna, Laura Prits, Rasmus Rändvee, Carlos ja Raul Ukareda ning paljud teised.

Heategevuskontserti külastasid teiste seas ka president Kersti Kaljulaid ja Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson.

Muusikuid saatis Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel. Kontserdi salvestus läheb eetrisse reede õhtul ETVs.

"Laulud sõdurile" toimus juba seitsmendat korda. Kontserdil kogutud heategevusliku rahaga aitab Carolin Illenzeeri Fond toetada raskelt vigastatud või teenistuses hukkunud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust.

Oma tegevusega on fond toetanud laste õpinguid põhihariduse ja ülikoolihariduse omandamisel, lisaks on nii mõnigi pere saanud omale uue rula või jalgratta, kes käib muusikatundides ning kellel on hobiks ratsutamine.