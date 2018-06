On inimesed valmis selleks, et mõnikümmend eurot maksev geenitest võiks ennustada tõenäosust, kas võsukesel on lootust katsetel eliitkooli sisse saada, või kõlab see pigem nagu Aldous Huxley „Hea uue ilma“ ainetel kirjutatud õudusjutt? Tuntud käitumisgeneetiku Robert Plomini arvates ootab just seda tüüpi testide levik inimkonda peagi ees.