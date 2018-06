Reformierakonna juht Kaja Kallas avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et valitsus keeras tselluloositehase eriplaneeringu menetlusega käki kokku.

"Jüri Ratase valitsus on eriplaneeringu menetlusega korraliku käki kokku keeranud: lollitatud on nii kohalikke elanikke, keda algusest peale ei kaasatud ja lollitatud on ka ettevõtjaid, kellele anti lubadusi, mida ei oleks tohtinud anda," kirjutas Kallas Twitteris.

Valitsus otsustas täna lõpetada puidurafineerimistehase kavandamiseks mullu mais algatatud riigi eriplaneering.