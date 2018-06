Julm saatus: kooli lõpetamisele sõitnud noormees hukkus autoroolis

Koolilõpuaktusele sõitnud noormees hukkus Tartu-Valga maanteel Nõo lähedal liiklusõnnetuses, kui ta kaldus sõiduautoga ootamatult vastassuunda ja põrkas kokku vastu tulnud suure autotreileriga.

„Tunnistajad ütlesid, et auto kaldus täiesti ootamatult vastassuunavööndisse,“ ütleb sündmuskohal politsei pressiesindaja Kerly Virk. „19aastane noormees hukkus, kell neli pidi algama tema lõpuaktus.“

Veoautojuht sai kergemalt viga, veoautos juhiga kaasas olnud 6aastane poiss pääses õnnetusest ühegi kriimuta. Kerly Virk lisab, et noormehel puuduvad varasemad kokkupuuted politseiga, tunnistajate sõnul liikles ta korralikult, tema sõidustiil ei erinenud millegipoolest teiste liiklejate omast.

Vrakiks muutunud sõiduauto marki on selle väljanägemise järgi võimatu tuvastada. Peab uskuma politseid, kes ütleb, et tegu on Volkswageniga. Treiler on teelt välja sõitnud, ilmselt Euroopast Eestisse teel olnud autod on enamasti terveks jäänud, kuid üks on kindlasti kriimustada saanud.

Lõuna politseiprefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et seni pole veel üheselt selge, millistel asjaoludel õnnetus juhtus. Kriminaalmenetluse käigus kogutakse lisainfot tunnistajate ülekuulamise, ekspertiiside, veoki pardakaamera salvestuse ning teiste võimalike allikate uurimise teel.

„Äärmiselt kurb päev, kuna üks noor inimene on liikluses taas elu kaotanud. Seda enamgi, et tänane päev pidi noormehele ees oodanud lõpuaktuse tõttu olema üks tema õnnelikumaid päevi,“ sõnas Virk. „Kui jätta kõrvale joove ja kiirus, mis teistel juhtudel sagedamini traagiliste tagajärgedega avariideni võivad viia, on süvenev probleem paraku ka kõrvalised tegevused autoroolis. Silmad peavad olema kogu aeg sõiduteel ning käed roolil, sest auto juhtimine on tegevus, millele peab kogu oma tähelepanu suunama.“

Kas ja millist rolli võisid antud õnnetuse puhul mängida kõrvalised tegevused või muud tegurid, selgitatakse kriminaalmenetluses.