Teismeline poiss olla paar nädalat tagasi Tartus oma pisikese Yorkshire'i terjeriga välja jalutama läinud, kui neid rünnanud vene hurt ning hammustanud last seljast, kui too püüdis oma lemmikut kaitsta. Nüüd aga hammustanud juba järgmine koer teisel pea otsast. Sotsiaalmeedias levib kui kulutulena jutt kahest juhtumist Tartus, mil koerad olevat lapsi rünnanud. Kirstine, ühe lapse ema, kirjutab, et tema 17aastane poeg sai kergemalt kannatada ajal, mil poeg oli lemmikuga jalutamas. Neile oli lähenenud Vene hurt, mille peale poiss haaranud terjeri sülle. „Mu suurem poeg võttis meie terjeri kaitstes sülle ja Vene hurt hammustas teda seljast. Teises (juhtumis - L.V) oli rünnaku ohvriks samuti Yorkshire'i terjer, kelle murdis maha pitbull. Hammustas pea otsast ja ründas seejärel koerakesega jalutanud 10aastast poissi,“ kirjeldab Kristine nii enda pere kui naabruskonnas elava lapse läbielamisi. „Uskumatult rumalaid koeraomanikke on,“ avaldab naine arvamust ja viitab, et šokis lapsele, kelle koer tema silma all ära tapeti, olevat pitbullterjeri omanik öelnud, et ostab talle uue koera asemele. Et juhtunus selgusele saada, võttis Õhtuleht esiti ühendust nii Kirstine kui tema koerakest rünnanud hurda omaniku Liisaga. Kirstinega kahjuks ühendust saada ei õnnestunud. Ei meil ega Liisal. „Ma tahaksin selle lapse vanemaga rääkida, keda minu koer olevat rünnanud, sest mina ei saanud üldse aru, et midagi üldse toimus. Tahaksin olla kindel, et see postitus ei ole liialdatud,“ räägib Liisa, kelleni jõudis toimunu kohta info sotsiaalmeedia kaudu. Rünne olevat ema sõnul toimunud nädal-kaks tagasi.

„Eile, kui ühes kinnises Facebooki grupis oli seda teemat arutatud, siis mulle vahendati ekraanipilti ja küsiti, kas see võis olla minu koer. Ma siis hakkasin mõtlema. See intsident, mida minu koeraga seoses kirjeldati ja kui ma nüüd välja mõtlesin, et see on ikkagi seesama intsident, siis selle puhul mäletan üht poissi. Nägin, et mu koer hakkas hüppama poisi poole ja ma tõmbasin teda rihmast tagasi. Ja mulle tundus, et midagi ei juhtunud. Läksin oma koeraga eemale, sest alles siis ma nägin, et poisil on koer süles ja ma ei tahtnud seal midagi algatada ning poiss läks ise ka teises suunas ära,“ meenutab Liisa. „Eks minu viga oli seal see, et ma ei pannud tähele, et poisil oli koer süles. Muidu oleksin ma kohe ennetavalt eemale läinud.“

Ründe puhul tuleks minna EMOsse ja politseisse Liisa kirjutas peale avaliku postituse tegemist ka poisi emale. „Tahaks saada kindlust, et tegemist oli selle intsidendiga, mida ma mõtlen. Mitte millegi muuga. Ja mis täpselt toimus ja siis kahjud hüvitada. Kui poissi hammustati, siis on ilmselt riided katki. Võib-olla vajab koer teraapiat, võib-olla poiss nõustamist. Teeks kõik endast oleneva,“ ütleb naine. „Ma muidugi loodan, et ta ei tulda välja väitega, et moraalne kahju saab olema kaks tuhat eurot. Vast ei ole see postitus tehtud selle mõttega.“ Naine viitab ka, et säärase juhtumi puhul oleks ema pidanud siiski politseisse pöörduma. „Laps võis olla šokis, kui üle 40 kilo kaaluv koer tema najale hüppas. Võib-olla koer kraapis teda, või tõesti hammustas, aga mina lapsevanemana oleks kindlasti läinud lapsega, kes on hammustada saanud, EMOsse marutaudisüsti saama. Jah meil on küll marutaudivaba riik, aga sellest hoolimata. Ka teetanusesüst oleks vajalik. Ja mina kindlasti ei oleks oma lapse puhul jätnud politseisse minemata. Siis oleks arstlikult dokumenteeritud ja mindud politseisse ning siis ma teaksin täpselt, mis toimus. Aga praegu võib seal olla natuke palju hüsteeriat.“ Teise, 10aastase lapse vanematega kontakti saada ei õnnestunud, et uurida, kas tõesti hammustas pitbull lapse lemmikloomal pea otsast.