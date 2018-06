Juuni algul esitas põhjanaabrite pealinn Tallinnale abipalve.moodustada „Capital of Metal“ ehk metali-pealinna tiitli saamiseks ühine kaksikpealinn Hellinn. 21. juunil selgus siiski, et auväärse tiitli sai Põhja-Soome väikelinn Lemi.

Soome on tuntud raskemuusika armastajate ja viljelejate maa, Soome „metal-bändide tiheduseks“ on 53,2 bändi iga 100 000 elaniku kohta. Ülemaailmse tiitli „Capital of Metal“ nimel võistlesid suurfavoriidid Joensuu ja Lemi, samuti pealinn Helsingi. Viimase esindajad tegid ettepaneku luua koos Tallinnaga heavy metali kaksiklinn. Hellinna promomisel lõid kaasa nii Tallinna linnavalitsus kui ka meie oma armastatud metal-bänd Metsatöll.

Hellinna toetajate pettumuseks selgus siiski, et hevipealinna tiitli pälvis Lemi linn. Lemi võitis konkursi 13 bändi ja uskumatu koefitsendiga 422,6 bändi 100 000 elaniku kohta. Arv on loomulikult teoreetiline, kuna Lemis on ainult 3076 elanikku.



Teise koha sai Joensuu 177 bändiga, mille koefitsiendiks on 233,4 bändi 100 000 elaniku kohta. Arv ületab mitmekordselt Soome keskmise. Bändide arvult oli Joensuu konkursil selgelt teistest üle, kuid otsiti siiski bändide arvu elanike kohta.



Lemi vald on väga rahul. „See on nii väikese valla jaoks väga suur asi,“ tõdeb vallavanem Jussi Stoor. „Muusikal on Lemi elanike elus alati olnud väga suur roll ja tänu meie valla ühtsusele osalesid bändid kampaanias aktiivselt. Tahan tänada kõiki bände ning kampaanias osalenuid.“



Lemit tunti seni võib-olla kõige paremini kartulikasvatuse ja oma traditsioonilise toidu särä poolest, aga raskemuusika fännid teavad valda sealt pärit bändi Stam1na järgi. Bändi eestvedaja Antti „Hyrde“ Hyyrynen naudib oma kodukandi võitu stuudios lindistades. „Lemi metal on oma kvaliteedilt parim. Aga seda me muidugi juba teadsime,“ sõnas ta.

Pidulik auhinnatseremoonia toimub 29. juunist 1. juulini toimuval Tuska muusikafestivalil Helsingis, kus tiitlit tuleb vastu võtma uue ametinimetusega - Mayot of Metal ehk metal-linnapea - vallavanem Jussi Stoor.