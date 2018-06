Milline on kõige õiglasem elatisesüsteem, on pea võimatu öelda. Küll võib elatisvõlgnike suurest hulgast aimata, et praegune elatise miinimum, mis on pool alampalgast, käib paljudele maksekohuslastele üle jõu. Selge seegi, et võlgnikele ei saa tulla vastu laste arvelt. Nii peab uue, paindlikuma elatisesüsteemi välja pakkunud justiitsministeerium ütlema sedagi, kuidas minnakse ühelt süsteemilt teisele üle nii, et ei kannata ühegi lapse elukvaliteet.

Selles, et poliitikud eriti valimiste eel väsimatult mööda Eestit ringi sõidavad, pole midagi uut. Kuid pikemate visiitidega tegi otsa lahti president Kaljulaid, lubades kolmeks nädalaks Narva kolida. Ehk just sellest sai innustust riigihalduse minister Janek Mäggi, kui teatas, et töötab sügisel nädal aega Valgas. Nii lüüakse kaks kärbest korraga – näidatakse end heast küljest valijatele ja eeskujuna ametnikele, kelle maale kolimist Mäggi parasjagu korraldab. Ent ükski ametnik pole nii mobiilne nagu alarmsõidukiga ühest kohast teise kihutav minister.

Et teise järje saanud nn Panama paberitest leiab ka mitme Eesti kodaniku nime, ei üllata – igal rikkal oma (maksu)paradiis. Küsimus on, mida selle teadmisega peale hakata. On ju justiitsministergi öelnud, et maksude optimeerimine, milleks maksuparadiisid on loodud, ei pruugi olla seadusevastane. Olgugi et see riivab paljude õiglustunnet.

Pole eksamit, pole probleemi?

Hoolimata sellest, et riigieksami sooritamiseks piisab vaid ühest punktist, on igal aastal neid, kes proovivad õnne spikerdamisega. Tänavugi jääb 20 noorel kool sel põhjusel lõpetamata. Kui probleemid korduvad samade koolidega, tuleb küsida, kas korraldust tuleks muuta või sarnaselt põhikooli lõpueksamitega neistki loobuda. On ju teada, et kõrgkooligi sisseastumisel riigieksamite tulemustest üksi sageli ei piisa.

Parem väike lõke