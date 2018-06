Nähes, kuidas viimasedki alles jäänud sünnitusmajad kevadise pööripäeva paiku sünnitajate rohkuse all ägavad, tuleb nentida, et jaanipäeval on eostatud märkimisväärne osa kallitest kaasmaalastest. Seega on jaanipäeva tähtsus kohalikus komberuumis suvise bakhanaalina, kus tehakse sugu ja voolab alkohol, endiselt hindamatu.

Meeleheitel koduperenaised, kaksikute üksikemad, värsked koolilõpetajad, kalevipojad, veebinohikud, workaholic'ud ja suhtefoobid, möllavate hormoonidega hilisteismelised, depressiivsed kulturnikud, kõik on korraga õlg õla kõrval turul.

NB! Jaaniöö on müstiline aeg, kui kellelegi pole vaja kuldset kuud selga mõelda, sest õhk on romantikast niigi tiine. Põhiline, et valitu on õigest soost. Ent – sugu on vaid täht passis.

b) juhusuhted. Kui Tinderi äppi mobiili tõmmatud pole, siis on alati oht, et hoopis saatus üllatab. Tõeline üllatus saabub järgmisel hommikul: kus ma olen, kes on minu kõrval ja miks ma siin olen. Ning otsus, kas põgeneda või mitte. Hea, kui pimekohting jääb Eesti piiresse.

c) püsipartner. Seegi variant ei tähenda igavat jaaniõhtut. Mida rahulolematum sa enda või oma eluga oled, seda tõenäolisem on end välja elada partneri peal. Kohe hakkab palju parem. Luhtunud unistused lähevad muidu käärima.

Kuhu minna peole?

a) kaugele ära. Kuna enamik pärismaalasi leiab oma jaanitule võimalusel linnast väljas, siis võidab see, kes on end Eesti piires kõige kaugemale sebinud. Sobivad vanad maamajad, turismitalud, saared, majakad, tühjad külad, telkimisplatsid, ranna- ja järveääred.

Oluline on võtta rattad alla, täita pagasnikud hea-parema, sääsetõrjevahendite ja muu sellisega. Road trip! Jipiajee! Juba teel saab palju nalja lollide kohalikega. Ehkki enamik kaasmaalasi on veel paar põlve tagasi adra taga astunud, piisab vaid paarist kuust Soomes või Tallinnas, et „maakatele“ varba peale sülitada. Parimad seltskonnaliikmed on juba sõidu alguses silmini täis ja nalja saab nendega rohkem kui rubla eest. Selline läbulällaja on iga seltskonna lahutamatu osa nagu pipar supi sees.

b) juurte juurde. Rafineeritumad tüübid valivad linnaosa jaanituled, näiteks Tallinnas. Kuna enamikus on need piletirahata, siis tundub, et linn põletab üksikute pealinna jäänute tarvis raha suisa kahe käega.

Liis Lemsalu masti staarid paraku ei jõua esinema igale poole. Kindlasti võib Kalevi staadionil Kesklinna linnaosa valitsuse korraldatud jaanitulel (millele kutsuvad ka venekeelsed plakatid), kus mängib Valgevene bänd, kohata tõeliselt kosmopoliitset käsitlust jaanikust.

Sobivad ka küla ja asumiseltside jaanikud, kus laulab memmede ansambel, mängib kohalik kapell ja on võistlused saapaviskes, sangpommitõstes, köieveos jms.

Austa jaanikombeid!

Nagu jõuludel tuleb täita hulk rituaale enne kui kinkide jagamiseni jõutakse, siis ei pääse ka jaanipäeval enne suurt pidu tüütutest tavadest.

a) vorst ja liha, lookas pikk laud. See, kellel (sugu)tungi ja tormi aastad möödas, keskendub lihtsamatele rõõmudele, nagu liialdamine toidu ja joogiga. Ilmselt on Läti alkopoed praeguseks juba tilgatumaks ostetud ning need vorsti- ja lihalademed, mis tulele sättimist ootavad, tülgastaks iga veganit.

Kindlasti on laual kartulisalat, mitut sorti vorste, eri marinaadides kana-, lamba- ja miks mitte ka veiseliha. Siga niikuinii. Kord (või kaks koos jõuludega) aastas ju võib? Seda liha jätkub jaanipäevast kauemakski.

b) arvete klaarimine. Mis tahes pühad tunduvad olevat hea põhjus unustada viisakus ja vaoshoitus. Seda enam, et eesti pikalauapidudel ei saa kunagi aru, kas käsil on peied, pulm või juubel, sest kõik istuvad enne kolme pitsi kramplikult nagu halvatud. Jutt ei jookse, vestlus ei suju, laulu ei tehta. Hea algus on soojendada grilli juures üles mõni ammu käärinud kuulujutt, vaen, tüli kinnisvara või päranduse pärast. Laskem minna kuni viimse veretilgani! Kui omadega krillida ei raatsi, siis sobivad ka naabrid või võõrad.

c) traumapunkt ja kiirabi. Kui sünnitusmajadeni jõuab koormus üheksa kuud pärast pidustusi, siis traumapunktid on täis juba jaanikule eelnevatel ja järgnevatel päevadel. Oluline on mõelda, kui lähedal su pidu neile asub.

See adrenaliin, mis koos hullude valgete öödega veres vemmeldab, peab ju kuidagi väljundi leidma. Kõik koidud ei kohtu hämarikuga, mõni kohtub rusika, noa, järve, jõe, üledoosi, raketi või muu sellisega.

d) helivõimendus ja Youtube. Millalgi see juhtub, et üks purjus inimene teise järel haarab enda kätte muusikamasina ja hakkab sealt lugusid laskma. Ainult talle arusaadava loogika järgi. Ilmselt on see vana hea traditsioon märgistada oma territoorium. Antud juhul helilainega võimalikult laias kaares.

Ei ole sel muusikal saba ega sarvi, aga mida valjem, seda rohkem rahvast saab kaasa haaratud. Vastu hommikut, kui lõkke äärde on jäänud üksikud jorisejad, üürgab makk ikka täiel võimsusel. Ja pikali pudelitelt helgivad vastu tõusva päikese esimesed kiired.

Eriti väsitavad on üksteise võidu oma Facebooki sisu ümber jutustavad ja võimendavad keskealised. Kui teismelised kaovad ekraanilt kuhugi oma maailma, siis keskealised kasutavad seda suhtlusvahendina, millega teisi tüüdata.

Alati üllatavad tiigrihüppe teinud vanainimesed, kes on otsustanud oma tutvusringkonda üllatada telefonikõnede, SMSide, e-kirjade, Skype'i-kõnede ning tervitustega teleekraanil ja raadiote soovisaadetes.

Lõpuks jõuavad õuele isegi akordion, kannel või kitarr. Majapidamisi, kus need olemas on, on märkimisväärselt palju. Alati ei jätku küll oskajaid mängijaid, kuid seda suurem on innukus.

Lõpp hea, kõik hea

Kõik võivad kergendatult ohata, kui jaanipäev on lõpuks seljatatud ja saabub järgmine hommik. Ja sellest, mis juhtus ja mis juhtumata jäi, saab rääkida vähemalt järgmise jaanipäevani. Mina isiklikult hingan 25. juuni hommikul kergendatult ja loodan, et ei pea kuulma ühtegi politsei-, tuletõrje- ega kiirabisireeni.