Edasi ei uurita! Kui asi puudutaks näiteks kuritegu, vähihaige ravivõimalusi või ükskõik mida muud, tekitaks selline sõnum õudust. Emajõe seisukorra puhul aga mitte. Tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise kasuks otsustades sai valitsus viidata just rahva arvamusele – milleks uurida, kui tartlased ja tabiverelased puidurafineerimistehast oma kodukanti selgelt ei taha?

Ent valitsus ei arutanud eile seda, kas Tartumaa või laiemalt Eesti vajab tselluloositehast või mitte. Küsimus oli hoopis selles, kas teha uuringuid, mis näitaksid, kas Emajõgi kannatab tehasest tuleneva lisareostuskoormuse välja või mitte. Ka kõige tulihingelisem tehasevastane (ja selles pole midagi halba, et ta nii arvab!) võiks mõista, et see pole temagi huvides, kui kuskilt kõrgemalt otsustatakse, et midagi on uurimatagi selge ja tunnetuslikult – või tulevaste valimiste valguses – õige otsus. Täna miljardiinvesteeringust loobumine, homme raiemahtude suurendamine…

Eriplaneeringu mõttele on kahju tehtud, ütles president Kaljulaid. Sellega võib nõustuda, sest valitsus ei suutnud anda inimestele vajalikku kindlustunnet, et „uurimise“ kattevarjus ei tegelda ettevõtjaile kasulike tulemuste fabritseerimisega.

Miks võinuks eriplaneeringuga jätkata, isegi kui tehast lõpuks ei tulegi, sellele on aga veelgi lihtsam vastus – võimatu oli mitte märgata ekspertide vastakaid arvamusi, kas Emajõe vee kvaliteet kannatab siis kriitikat või mitte. Võiks arvata, et selleski selgusele jõudmine olnuks supluskõlbmatuks muutuva jõevee või sealt erituva haisu pärast südant valutavate kodanike huvides.