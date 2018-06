Ma ei tea, kui vihane see autojuht oli, aga noored tulid üle tänava tõesti väga aeglaselt, nagu nautides, et autod ootavad. Autojuht võiski olla vihase näoga, sest tal on peateele pööramiseks vaid paar sekundit. Ja tema taga ootas veel kaks autot, kelle ainus võimalus peateele pöörata on sel ajal, kui jalakäijatele põleb peatee ületamiseks roheline tuli.

Kogu aeg on räägitud ja kirjutatud ebaviisakatest autojuhtidest, aga vaevalt neid protsentuaalselt rohkem on kui ebaviisakaid jalakäijaid.

Näiteks kui jalakäija astub sõiduteele kohas, kust vöötrada paistab, siis see on siiski sõidutee, mitte vöötrada.

Näiteks kui kaks tuttavat vöötraja ees juttu ajavad, siis nende kehakeel ega muu keel ei vihja mitte kuidagi, kas nad on juba tulnud, kavatsevad kohe minna või pole neil mõtteski üle tee minna.

Aeglasest liigutamisest veel hullem on ettearvamatu kiire liigutamine. Näiteks kui keegi hakkab diagonaalis üle sõidutee vöötraja poole jooksma, arvates, et kui ta lõpuks vöötrajale jõuab, siis ta on kogu aeg vöötrajal olnud.

Liiklus ei ole jalgpall, kus ettearvamatus on mängija suur trump.

Ma ei tea, kes näiteks Soomes õpetab jalakäijatele otsima autojuhiga silmsidet, aga nad teevad seda ja nendega on väga lihtne, sest nad käituvad ettearvatavalt ja veenduvad, et autojuht näeb, mida nad tegema hakkavad. Ja nad tänavad viisakaid autojuhte, keda pole meil üldse vähe. Ka jalgsi kulgejatel ei oleks ülearune näha suuremat pilti või kogu platsi, mitte ainult ennast. Ehk siis antud juhul olnuks viisakas minna üle tänava nii kiiresti kui võimalik, mitte nii aeglaselt kui võimalik.

Autojuht pole jalakäija vaenlane

Igas olmeolukorras saab kasutada väga laia meeleolude ja tunnete skaalat. Näen seda sageli, kui oma maja nurga tagant autoga tänavale üritan pääseda. Selleks ei ole muud võimalust, kui tasapisi auto esiotsa nurga tagant välja nihutada, kuni ulatun aknast nägema, mis tänaval toimub. Ma ei saa esitule kõrvalt piiluda, kas mõni jalakäija on lähedal. Inimesed, kes sel ajal kõnniteel liiguvad, ongi kasutanud minu suhtes väga laia tunnete skaalat vihast ja põlgusest kuni sõbralikkuse ja mõistmiseni. Mõni jääb nägusid tehes auto kõrvale seisma ega kasuta võimalust selle eest läbi minna enne, kui tema käsutuses on kõnnitee kogu laiuses. Mõni vangutab pead või laiutab käsi, et on need autojuhid ikka ülbikud. Mõni tänab peanoogutusega, et ta läbi lasen, ja astub tundeskaala tigedusepoolset otsa kasutamata edasi. Mõni vaatab tagasi, ega autosid tule ja viipab käega, et sõida välja, mul kiiret pole. Sellisel juhul on põhjust oletada, et inimene sõidab ka ise autoga. Või on tal hea platsinägemine. Või on tema loomuses autojuhte mitte jalakäijate vaenlasteks pidada.

Saan kinnitada, et kindlasti ei ole ma autoroolis olnuna kunagi vihastanud ükskõik millise jalakäija tegevuse peale, sest milleks vihastada, kui ta eelistab pidevalt oma tundeskaala põlguse ja viha poolt.

On lihtne oletada, et inimene, kes kasutab liikluses pigem viha ja põlgust, kasutab seda ka muudes olukordades ning lähtub eelkõige enda heaolust ja õigustest.

Laulupeoinimesena on kergem elada

Kui alguses mainitud neiu ja noormees oleks ka kasutanud oma tunnete skaala sõbralikkuse poolt, oleksid nad natukene kiiremini astunud, näidanud autojuhtidele mõistmistahet ja maailm oleks jälle parem.

Vastastikune mõistmine ja positiivne mõtlemine on ainus viis, kuidas liikluses ilma närveldamata hakkama saada. Nagu üldse elus.

Ma pidin kirjutama hoopis jalgpallist, aga enam ei mahu. Aga neile, kes on pahased, millal see jalgpall ükskord ära lõpeb, võib öelda, et 15. juulil. Muretsemine ei aita. Kurtmine, et telerist pole midagi peale jalgpalli vaadata, ka ei aita. Eelmisel aastal samal ajal olid kordussaated, aga neid ei vaadatud nii ennastunustavalt, nagu nüüd jalgpalli. Kui nädala kõige vaadatumad telesaated on jalgpalli-MMi mängud, mis küsimust saab siis tekkida, kas seda näidata või mitte.

Kui mäng ikka väga häirib, siis saab ju üle hulga aja sõpradega suhelda. Ja pea saab ikkagi lõpuks ometi poliitikast puhata.

Aga igas mängus on ju esindatud kogu tunnete skaala joovastusest masenduseni.

Tunnete skaala võib nähtaval olla ka vaatajate kodudes.

„Kuidas sa saad ometi nende poolt olla?“ hüüatab mees naisele lootusetult.

„Miks ma ei saa, sa vaata, kui ilusad mehed seal mängivad!“ vastab naine.

Nii palju head jalgpalli on veel ees. Nii palju toredat suve on veel ees. Vihma tuli ka lõpuks. Loodus õitseb.

Kasutagem vähemalt suvel rohkem oma tundeskaala sõbralikkuse ja headuse poolt. Äkki läheb sellest isegi füüsiline tervis paremaks.

Olgem vähemalt valgete ööde kõrgajalgi helged ja rõõmsad laulupeoinimesed. Miks just laulupeoinimesed? Selle peo ajal on sada tuhat inimest väljakul väga tihedalt koos, sageli on füüsiliselt raske istuda või seista, väga kitsas on, söögi- ja WC-järjekorrad on pikad, aga keegi ei kasuta tunnete skaala viha ja põlguse poolt.